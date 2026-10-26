पीएम मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर शुभकामनाएं दीं
Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता के लिए उनका संदेश सदैव पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। पल-पल की जानकारी...
08:21 AM, 26th Oct
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने आवास से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। वो 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में फैसले के लिए सुल्तानपुर की एक विशेष MP/MLA अदालत में पेश होंगे।
08:17 AM, 26th Oct
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की असीम शुभकामनाएं। उनके सद्विचार भारतीय संस्कृति और विरासत के मूल तत्व रहे हैं, जो हर युग में राष्ट्र को पुष्पित-पल्लवित करते रहेंगे। मानवता के लिए उनके अनमोल संदेश देशवासियों के लिए सदैव पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।
आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की असीम शुभकामनाएं। उनके सद्विचार भारतीय संस्कृति और विरासत के मूल तत्व रहे हैं, जो हर युग में राष्ट्र को पुष्पित-पल्लवित करते रहेंगे। मानवता के लिए उनके अनमोल संदेश देशवासियों के लिए सदैव पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2026
07:37 AM, 26th Oct
गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में फैसला आज। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने फैसले के समय पर सांसद राहुल गांधी को उपस्थित रहने का आदेश दिया है।