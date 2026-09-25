केरल कांग्रेस के पुराने वीडियो से फंसी पार्टी? भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर केरल के गृहमंत्री रमेश चेन्निथला का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि केरल में कांग्रेस का पुराना रुख: "हम एसआईआर (SIR) से प्यार करते हैं। एसआईआर ने फर्जी मतदाताओं को हटाने में मदद की। एसआईआर ने केरल विधानसभा चुनाव जीतने में हमारी मदद की।

Congress in Kerala in past: " We love SIR. SIR helped remove bogus voters. SIR helped us win Kerala Assembly elections".



Congress exposes Rahul Gandhi on SIR.



Their Propaganda has no takers in public, not even in Congress.



pic.twitter.com/MXd1pur6tF — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी) (@pradip103) September 25, 2026

गौरतलब है कि कांग्रेस आज CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी ने भी बुधवार को दावा किया था, 'दोनों चुनाव आयुक्तों ने एक बुद्धिमानी वाला काम किया है। उन्होंने सच बता दिया है। ज्ञानेश कुमार को अपनी इस स्थिति को समझना चाहिए और गवाह बन जाएं...जो भी हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री और अमित शाह की जांच करवाई जाएगी। मोदी, शाह और भाजपा के लिए एंटी-इनकंबेंसी नहीं होती और अब हमें इसका जवाब मिल गया है।'