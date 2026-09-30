'आम परिवार अपनी जरूरतें कैसे पूरी करे?': महंगाई और घटती बचत को लेकर जयराम रमेश ने पीएम मोदी को घेरा

जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, त्योहार सीजन में जनता की जेब पर डाका डालने का सिलसिला लगातार जारी है। महंगाई की मार अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, पर प्रधानमंत्री बेपरवाह होकर डफली बजा रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ‘मन की बात’ धारावाहिक में अलग-अलग मुद्दों पर प्रवचन तो देते रहते हैं, लेकिन देश के सबसे जरूरी मुद्दे महंगाई पर कब बोलेंगे? जनता की चिंता कब करेंगे? जनता पहले से ही बढ़ती कीमतों से परेशान है और सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही। आखिर आम परिवार अपने बजट को कैसे संभाले? आखिर कब तक मध्यम वर्ग और गरीबों की कमर तोड़ी जाएगी?

त्यौहार सीजन में जनता की जेब पर डाका डालने का सिलसिला लगातार जारी है।



महंगाई की मार अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, पर प्रधानमंत्री बेपरवाह होकर डफली बजा रहे हैं।



सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं, प्याज की महंगाई अगस्त में 48.27% तक पहुंच गई। एयर कंडीशनर-टीवी-फ्रिज जैसे सामान… pic.twitter.com/x2LGW94Sue — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 28, 2026

गौरतलब है कि अक्टूबर से आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है। तेल कंपनियां एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है तो सीमेंट के दाम प्रति बोरी 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक बढ़ सकते हैं। हालांकि, सरकार ने जीडीपी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।