चुनाव आयोग का यू-टर्न: विरोध के बाद फॉर्म 6 से हटाई गई SIR की अनिवार्य घोषणा

नया वोटर आईडी बनवाने या वोटर लिस्ट में पहली बार अपना नाम शामिल कराने के लिए भरे जाने वाले 'फॉर्म 6' को लेकर चल रहे विवाद पर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने बुधवार देर रात उन राज्यों में ECINET पोर्टल पर फॉर्म 6 से 'SIR' (विशेष गहन पुनरीक्षण) से जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।





क्या है फॉर्म 6 और इसका विवाद?

फॉर्म 6 कोई नया दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह पहली बार मतदाता बनने वाले नागरिकों के पंजीकरण के लिए 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960' के तहत निर्धारित एक वैधानिक फॉर्म है।

चुनाव आयुक्तों ने जताई थी आपत्ति

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के इस कदम पर दो चुनाव आयुक्तों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि फॉर्म 6 एक वैधानिक फॉर्म है, जिसमें इस तरह के बदलाव केवल प्रशासनिक आदेश या गाइडलाइन के जरिए नहीं किए जा सकते। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमों में संशोधन करना जरूरी होता है।





विरोध के बाद अब आयोग ने प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों में इस अतिरिक्त घोषणा को हटाकर स्थिति को सामान्य कर दिया है।



