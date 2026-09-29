PM मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, INDIA की बैठक से पहले CWC में क्या बना प्लान

चुनाव आयोग को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अपना हमला और तेज कर दिया है। कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था CWC ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से चुनाव आयोग के जरिए 'वोट चोरी' को अंजाम दिया गया है। पार्टी ने कहा कि संविधान और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों का इस्तीफा जरूरी है।

कांग्रेस का यह रुख ऐसे समय सामने आया है, जब इंडिया ब्लॉक (INDIA bloc) की बुधवार को नई दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में सीईसी के तुरंत इस्तीफे, कई राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को रोकने, वोटर लिस्ट से हटाए गए 13 लाख से ज्यादा नामों को वापस जोड़ने की मांग की गई है।



सीडब्लूसी के प्रस्ताव में हुई यह चर्चा सीडब्लूसी के प्रस्ताव में कहा गया है कि वोटों की यह बेशर्म चोरी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री की ओर से की गई है। उनके इस्तीफे के बिना हमारे संविधान और मुश्किल से हासिल लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है। कांग्रेस सांसद और पार्टी संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को बुधवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में भी उठाया जाएगा। इसमें नेता वोट चोरी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक है। कांग्रेस निश्चित रूप से चाहती है कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की मदद से एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए। इंडिया गठबंधन के सदस्यों से महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे। इसके बाद हम भविष्य के आंदोलन के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना को तैयार करेंगे। मुख्य बात राहुल गांधी ने रखी कि कांग्रेस पार्टी के वजह से ही ऐसे खुलासे हो रहे हैं। 2 साल से खुद राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं। जब उन्होंने 2 साल पहले ये मामला उठाया था किसी ने विश्वास नहीं किया। कई लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो गया है कि राहुल गांधी जो 2 साल से कह रहे हैं वो सच है। जो चुनाव हो रहे हैं वे निष्पक्ष नहीं हैं। उसमें पारदर्शिता नहीं है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। सारे जो कानून बनाए गए हैं वे गैर कानून हैं। कांग्रेस की राजनीति केवल विरोध की राजनीति नहीं है ये प्रतिरोध की राजनीति है।