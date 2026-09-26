Top News 26 September: पीएम मोदी का 'भजन क्लबिंग' अंदाज, जयशंकर का पाकिस्तानी पत्रकार को करारा जवाब

Top News 26 September: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं संग भजन की धून पर झूमे। संयुक्त राष्‍ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री जयशंकर का पाकिस्तानी पत्रकार को करारा जवाब। जमुई मामले में CMO के स्टेनो पर एफआईआर। ओडिशा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आज से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध। 26 सितंबर की बड़ी खबरें :



युवाओं के साथ भजन की धुन पर झूमे पीएम मोदी

पाकिस्तानी पत्रकार को जयशंकर का करारा जवाब

जमुई मामले में CMO के स्टेनो पर एफआईआर

जमुई की नाबालिग पीड़िता और उसके परिजनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने के मामले में पटना के सचिवालय थाना में सीएमओ के आशुलिपिक सागर प्रसाद समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में बीएनएस, पॉस्को एक्ट और आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।

कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

ओडिशा में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 26 सितंबर को सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

पितृपक्ष 2026: आज से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध