रामनगर का अद्भुत हनुमान धाम, यहां होते हैं हनुमान जी के दिव्य स्वरूपों के दर्शन, सीएम धामी ने की अपील
उत्तराखंड में नैनीताल के रामनगर में स्थित श्री हनुमान धाम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति का अद्भुत स्थल है। हनुमान धाम में बजरंग बली के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दिव्य स्वरूपों के दर्शन के लिए आते हैं।
सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि रामनगर, नैनीताल की पावन धरती पर स्थित श्री हनुमान धाम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति का अद्भुत स्थल है। यहाँ श्री हनुमान के दिव्य स्वरूपों के दर्शन श्रद्धालुओं को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। नैनीताल जनपद आगमन पर इस पावन धाम के दर्शन अवश्य करें।
रामनगर, नैनीताल की पावन धरती पर स्थित श्री हनुमान धाम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति का अद्भुत स्थल है। यहाँ श्री हनुमान के दिव्य स्वरूपों के दर्शन श्रद्धालुओं को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 29, 2026
नैनीताल जनपद आगमन पर इस पावन धाम के दर्शन अवश्य करें। pic.twitter.com/tFRPFBTofR
सर्दियों में हनुमान धाम मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात 8 बजे बंद हो जाता है। सर्दियों में भी विश्राम करने का समय दोपहर 1-2 बजे का होता है। लोगों का मानना है कि हनुमान धाम में हनुमान भगवान के सामने अपनी मनोकामना लिखकर रखने से सभी मन्नतें पूरी हो जाती हैं।
हनुमान धाम रामनगर से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर है। पंतनगर हवाई अड्डा हनुमान धाम के सबसे पास हवाई अड्डा है। पंतनगर से हनुमान धाम 72 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग द्वारा रामनगर भारत के प्रमुख शहरों के साथ सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। बस से आप सीधा रामनगर आ सकते हैं। उत्तराखंड के सभी प्रमुख स्थलों से यहां के लिए बसें आसानी से उपलब्ध हैं।