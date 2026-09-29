कुशीनगर में नारायणी नदी का तटबंध टूटा: धान-गन्ने की फसलें डूबीं, गांवों में बाढ़ का पानी घुसा

जलस्तर कम होने के बाद नदी में कटान तेज होने और तटबंध में बने रेट होल और लगातार हो रहे सीपेज के चलते ए पी तटबंध टूट गया। इसके बाद गांवों की ओर पानी तेजी से बढ़ा। खेतों में पानी भरने से पक चुकी धान और गन्ने की फसलें डूब गई हैं।

एक्शन में सीएम योगी

लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने की सलाह

कुशीनगर की तमकुहीराज तहसील के तत्वा टोला इलाके में सोमवार देर रात नारायणी नदी का AP तटबंध चेन पट्टी और जवाही माली एहतमाली के पास टूट गया, जिससे पानी आस-पास के गांवों की ओर बढ़ने लगा। प्रभावित इलाकों के लोगों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन की मुनादी के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घरों को बंद कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं।

कई मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि ग्रामीणों के मुताबिक, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से ही इस स्थान पर हल्का रिसाव हो रहा था। बाढ़ खंड के अधिकारी पहले से ही इसे रोकने का प्रयास कर रहे थे। सोमवार देर रात अचानक यहां बड़ा होल हो गया, जिसके बाद पानी तेजी से निकलने लगा।