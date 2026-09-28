नेपाल में बारिश और भूस्खलन से हाहाकार, 3 दिन में 24 की मौत, 14 अब भी लापता

Nepal landslide: नेपाल में एक बार फिर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। बीते तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। स्थानीय मीडिया और प्रांतीय रिपोर्टों के अनुसार, बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं और मनांग जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से दो पर्वतारोहियों की भी दर्दनाक मौत हो गई है।

सरकारी इमारत बही, नदियां उफान पर

बाढ़ और बारिश का सबसे घातक असर बागलुंग जिले के गलकोट क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पानी के प्रचंड बहाव में एक पूरी सरकारी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहकर बह गई। इसके अलावा, कालीगंडकी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सख्त चेतावनी जारी की है।

मनांग में दो पर्वतारोहियों की मौत

140 से ज्यादा मकान पूरी तरह तबाह

आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार, इस तबाही से अब तक लगभग 747 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 143 से अधिक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे सैकड़ों लोग बेघर होने पर मजबूर हो गए हैं। कई मुख्य मार्ग और राजमार्ग लैंडस्लाइड के मलबे के कारण बंद हो चुके हैं, जिससे संपर्क कट गया है।

इन जिलों में स्थिति बेहद गंभीर

रिपोर्टों के मुताबिक मनांग, म्याग्दी, पर्वत और पाल्पा जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। सड़कों पर भारी मलबा जमा होने से राहत और बचाव दल को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थानीय पुलिस और सेना की टीमें लापता 14 लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।