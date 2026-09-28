चिराग पासवान के बयानों से गरमाई बिहार की सियासत! कानून-व्यवस्था पर खड़े किए सवाल, कहा- मुझे शर्म आती है

चिराग पासवान ने एक साक्षात्कार में कहा, आज बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सहयोगी और सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं इस सवाल से नहीं भाग सकता। मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूं, जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, चिराग जी, सपरिवार सत्ता का मजा भी लेंगे और शिकायत भी करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा?

गौरतलब है कि हाल ही में बिहार के जमुई, समस्तीपुर, बांका और किशनगंज से महिलाओं से जुड़े अपराध के ऐसे वीडियो सामने आए, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं।