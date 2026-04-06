गुजरात में बम धमकी से हड़कंप: अहमदाबाद, राजकोट और वड़ोदरा RTO खाली कराए गए

गुजरात के तीन बड़े शहरों—अहमदाबाद, राजकोट और वड़ोदरा के आरटीओ कार्यालयों को बम से उड़ाने की गंभीर धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी भरे संदेश के बाद एहतियात के तौर पर तीनों कार्यालयों को तत्काल खाली करा लिया गया। इस खबर के फैलते ही आवेदकों और कर्मचारियों में डर का माहौल पैदा हो गया और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गहन जांच और सर्च ऑपरेशन

धमकी मिलते ही पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए। अहमदाबाद, राजकोट और वड़ोदरा आरटीओ के कोने-कोने की जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, सूरत आरटीओ को सीधी धमकी नहीं मिलने के बावजूद, एहतियात के तौर पर वहां भी एसओजी (SOG) द्वारा जांच की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

हजारों आवेदकों को बिना काम के वापस भेजा गया

इस सुरक्षा संकट के कारण आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट और अन्य कार्यों के लिए आए हजारों लोगों को बीच में ही वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अहमदाबाद और राजकोट में रोजाना लगभग 500 से अधिक आवेदक विभिन्न कार्यों के लिए आते हैं, जिन्हें आज सुरक्षा कारणों से कार्यालय में प्रवेश न मिलने के कारण निराश होकर घर लौटना पड़ा।

ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब लेनी होगी नई तारीख

जो आवेदक आज ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रैक टेस्ट देने आए थे, उनका टेस्ट रद्द कर दिया गया है। अहमदाबाद आरटीओ के अनुसार, प्रभावित आवेदकों को अब टेस्ट के लिए फिर से नई तारीख लेनी होगी। राजकोट में भी टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर टेस्ट के लिए आए करीब 500 उम्मीदवारों को अगले दिनों की नई अपॉइंटमेंट दी जाएगी।

प्रशासन द्वारा सावधानी और शांति बनाए रखने की अपील

फिलहाल पुलिस इस बात की तकनीकी जांच कर रही है कि यह धमकी भरा मेल या मैसेज कहां से आया है। अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी जांच होने तक आरटीओ का कामकाज स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।