07:47 AM, 17th Feb
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों AI समिट में शामिल होने भारत पहुंचे। महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। PM नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 लॉन्च करेंगे।
07:47 AM, 17th Feb
बांग्लादेश में नई सरकार का गठन आज, प्रधानमंत्री तारिक अनवर लेंगे पद और गोपनियता की शपथ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री करेंगे कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व।