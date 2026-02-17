07:47 AM, 17th Feb

Towards a stronger India-France strategic partnership!



Warm welcome to the President @EmmanuelMacron of the French Republic. He was warmly received by Governor of Maharashtra and Gujarat Shri Acharya Devvrat @ADevvrat at the Mumbai airport.



During the visit, PM @narendramodi… pic.twitter.com/s7ICeMYeA5 — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) February 16, 2026

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों AI समिट में शामिल होने भारत पहुंचे। महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और महाराष्‍ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। PM नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 लॉन्च करेंगे।