मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 17 February 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (07:48 IST)

मैंक्रो का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बांग्लादेश में आज नई सरकार का गठन

France President Emmanuel Macron in India
Latest News Today Live Updates in Hindi : फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। बांग्लादेश में आज नई सरकार का गठन होगा। पल पल की जानकारी...


07:47 AM, 17th Feb
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों AI समिट में शामिल होने भारत पहुंचे। महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और महाराष्‍ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। PM नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता इंडिया-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 लॉन्च करेंगे। ALSO READ: राफेल से हैमर मिसाइल तक, क्या फ्रांस बनेगा भारत का ‘नया रूस’? मोदी- मैक्रों मुलाकात से खुलेंगे रक्षा सौदों के बड़े दरवाजे

07:47 AM, 17th Feb
बांग्लादेश में नई सरकार का गठन आज, प्रधानमंत्री तारिक अनवर लेंगे पद और गोपनियता की शपथ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री करेंगे कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व।
