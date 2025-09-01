सोमवार, 1 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (09:42 IST)

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?

Modi Putin Meeting
सोशल मीडिया में मोदी और पुतिन की गले मिलते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर चीन में दोनों की मुलाकात के दौरान की है। बता दें कि चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और गले मिलने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है और कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने यह तस्वीर देखी है।

दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के बीच यह तस्वीर बेहद खास संदेश देती है। एससीओ की मीटिंग के लिए पीएम मोदी चीन में है। इस मुलाकात से आई तस्वीरों में दोनों नेता बेहद कंफर्टेबल दिख रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत-रूस संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा- पुतिन से मिलना हमेशा आनंददायक होता है।

यह मुलाकात SCO प्लेनरी सेशन से ठीक पहले हुई, जहां दोनों ने द्विपक्षीय वार्ता में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार पर चर्चा की. SCO समिट चीन के तियानजिन में आयोजित हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में हो रही है। यह SCO का अब तक का सबसे बड़ा समिट है, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल हैं। सदस्य देशों में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं, जबकि पर्यवेक्षक और संवाद साझेदार देशों में तुर्की, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जैसे नाम हैं।

समिट का फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर है। चीनी विदेश मंत्रालय के सहायक मंत्री लिउ बिन ने कहा कि शी जिनपिंग तियानजिन घोषणा जारी करेंगे, जो SCO के अगले 10 वर्षों की विकास रणनीति को रेखांकित करेगी। पीएम मोदी का यह चीन दौरा सात वर्षों के बाद है, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद तनावपूर्ण संबंधों में सुधार का संकेत देता है।
IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहा

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहाSCO शिखर सम्मेलन में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले तो उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दिलचस्प ये रहा कि जब पीएम मोदी और पुतिन बातें कर रहे थे, तो वहीं पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे, उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा था। यहां तक कि इनमें से किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं।

NYT से CNN और BBC तक, मोदी- जिनपिंग की केमिस्ट्री पर क्या लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया

NYT से CNN और BBC तक, मोदी- जिनपिंग की केमिस्ट्री पर क्या लिख रहा इंटरनेशनल मीडियाचीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री के बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चीन और भारत के करीब आने के संकेत दिए हैं। मोदी और जिनपिंग की दोस्ती की बातें की जा रही हैं। ऐसे में ट्रंप टेंशन में बताए जा रहे हैं। दरअसल, चीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री को देखकर ट्रंप टेंशन में आ गए बल्कि मीडिया भी इनकी केमिस्ट्री का जबरदस्त बता रहा है। जानते हैं मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को कैसे देख रहा है इंटरनेशनल मीडिया।

Modi In China : क्या PM मोदी और जिंनपिंग की मुलाकात में उठा टैरिफ का मुद्दा, MEA ने दिया बयान

Modi In China : क्या PM मोदी और जिंनपिंग की मुलाकात में उठा टैरिफ का मुद्दा, MEA ने दिया बयानप्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित BRIC शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और भारत की BRICS अध्यक्षता के लिए चीन का पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की।"

Uttarakhand : उत्‍तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, CM धामी ने कहा- अलर्ट रहें अधिकारी

Uttarakhand : उत्‍तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, CM धामी ने कहा- अलर्ट रहें अधिकारीमौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अधिकारियों को चौबीसों घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच देहरादून सहित अनेक जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।

Bihar Election : कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग को मिली 89 लाख शिकायतें, खारिज करते हुए क्या कहा

Bihar Election : कांग्रेस का आरोप- चुनाव आयोग को मिली 89 लाख शिकायतें, खारिज करते हुए क्या कहाकांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि उसने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत निर्वाचन आयोग को 89 लाख शिकायतें दीं लेकिन पार्टी से संबंधित बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) की शिकायतों को स्वीकार नहीं किया गया। खेड़ा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि अनियमितताएं निर्वाचन आयोग की मंशा पर संदेह पैदा करती हैं और उन्होंने मांग की कि एसआईआर दोबारा कराई जाए।

