सोमवार, 1 सितम्बर 2025
  66 lakh fraud by using fake video of Nirmala Sitharaman
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (10:57 IST)

निर्मला सीतारमण के फर्जी वीडियो से 66 लाख की ठगी, साइबर कांड का नया हाई-टेक हथकंडा

66 lakh fraud by using fake video of Nirmala Sitharaman
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो चलाकर साइबर ठगी करने वाले गैंग के दो आरोपी  साइबर थाना देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। शनिवार रात को नोएडा से गिरफ्तार हुए आरोपियों ने देहरादून निवासी व्यक्ति को झांसे में लेकर 65 लाख रुपये की साइबर ठगी की। आरोपियों का विदेश में बैठकर साइबर ठगी करने वाले गैंग से कनेक्शन निकला है।

एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक, मामले का खुलासा तब हुआ जब देहरादून के एक निवासी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने गूगल पर निवेश से जुड़ी जानकारी सर्च की। जहां फेसबुक पर ‘जूडाह मुराजिक’ नाम के पेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक फर्जी वीडियो चल रहा था। इसमें 21,000 रुपये निवेश पर 7 दिनों में 6.5 लाख रुपये कमाने का झांसा दिया गया था।

ऐसे की लाखों की साइबर ठगी : पीड़ित ने लिंक के जरिए ‘क्रिप्टोप्रोमार्केट्स डॉट कॉम’ पर रजिस्ट्रेशन किया, जहां अपराधियों ने खुद को अकाउंट मैनेजर बताकर विश्वास जीता और 7 मई से 29 मई 2025 तक विभिन्न बैंक अकाउंट्स में कुल 66.21 लाख रुपये जमा करवा लिए। जब रकम निकालने की कोशिश की तो ठगी का पता चला।

पुलिस उपाधीक्षक अंकुश मिश्रा और निरीक्षक देवेंद्र नबियाल ने मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, व्हाट्सएप चैट और डिजिटल ट्रेल का विश्लेषण किया। तकनीकी सबूतों के आधार पर नोएडा से नितिन गौर निवासी गली नंबर आठ, सदरपुर, सेक्टर 45, नोएडा और निक्कू बाबू निवासी गली नंबर 15, सदरपुर, सेक्टर-45, नोएडा को गिरफ्तार किया गया।ऐसे जुड़े गैंग में फर्जी कंपनी ‘एनजी ट्रेडर्स’ के नाम से ग्रुप बनाकर आरोपी लोगों से संपर्क करते थे।

उन्होंने फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन चलाए, जहां फर्जी नामों (जैसे प्रिया, रमेश कुमार, शरद वोहरा, विक्की मल्होत्रा) से खुद को कंपनी के अधिकारी बताकर पीड़ितों को लालच दिया। गैंग का मुख्य काम फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म बनाना, बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाना और फिर संपर्क तोड़ना है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वे वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर और पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते थे।

ठगी में विदेशी कनेक्शन : जांच में विदेशी साइबर क्रिमिनल से इनके कनेक्शन और 18-20 करंट अकाउंट का पता चला। बरामद सामान आरोपियों के कब्जे से 1 टैब (सिम सहित), 4 मोबाइल फोन (सिम सहित), 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 6 अतिरिक्त सिम कार्ड, 12 डेबिट कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मुहरें (एनजी ट्रेडर्स), 6 चेक बुक, 5 पीओएस मशीन, 5 क्यूआर कोड साउंड बॉक्स और 14 क्यूआर स्कैनर बरामद हुए।
Edited By: Navin Rangiyal  
IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?सोशल मीडिया में मोदी और पुतिन की गले मिलते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर चीन में दोनों की मुलाकात के दौरान की है। बता दें कि चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और गले मिलने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है और कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने यह तस्वीर देखी है।

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहा

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहाSCO शिखर सम्मेलन में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले तो उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दिलचस्प ये रहा कि जब पीएम मोदी और पुतिन बातें कर रहे थे, तो वहीं पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे, उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा था। यहां तक कि इनमें से किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं।

NYT से CNN और BBC तक, मोदी- जिनपिंग की केमिस्ट्री पर क्या लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया

NYT से CNN और BBC तक, मोदी- जिनपिंग की केमिस्ट्री पर क्या लिख रहा इंटरनेशनल मीडियाचीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री के बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चीन और भारत के करीब आने के संकेत दिए हैं। मोदी और जिनपिंग की दोस्ती की बातें की जा रही हैं। ऐसे में ट्रंप टेंशन में बताए जा रहे हैं। दरअसल, चीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री को देखकर ट्रंप टेंशन में आ गए बल्कि मीडिया भी इनकी केमिस्ट्री का जबरदस्त बता रहा है। जानते हैं मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को कैसे देख रहा है इंटरनेशनल मीडिया।

Modi In China : क्या PM मोदी और जिंनपिंग की मुलाकात में उठा टैरिफ का मुद्दा, MEA ने दिया बयान

Modi In China : क्या PM मोदी और जिंनपिंग की मुलाकात में उठा टैरिफ का मुद्दा, MEA ने दिया बयानप्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित BRIC शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और भारत की BRICS अध्यक्षता के लिए चीन का पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की।"

Uttarakhand : उत्‍तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, CM धामी ने कहा- अलर्ट रहें अधिकारी

Uttarakhand : उत्‍तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, CM धामी ने कहा- अलर्ट रहें अधिकारीमौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अधिकारियों को चौबीसों घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच देहरादून सहित अनेक जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।

