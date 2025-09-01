सोमवार, 1 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (11:21 IST)

पहलगाम अटैक आतंक का घिनौना रूप, मोदी ने शाहबाज के सामने पाक को खूब लताड़ा

modi in china
एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी लांग लपेट के आतंकवाद पर बात की है। उन्होंने करीब 9 बार आतंकवाद या टेरर शब्द का उपयोग किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम का हमला मानवता पर हमला है। चीन के त्येनजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दूसरे दिन प्लेनरी सेशन हो रहा है। SCO राष्ट्रध्यक्षों की 25वीं बैठक के बाद साझा घोषणापत्र जारी किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है और आतंक के खिलाफ भारत के सख्त रुख को दोहराया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड किसी भी देश को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती : पीएम मोदी ने कहा कि "सिक्योरिटी को लेकर कहा कि सुरक्षा शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। लेकिन इसकी राह में आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद बड़ी चुनौती है। आतंकवाद किसी देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है। कोई भी देश इससे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। पीएम मोदी ने चीन में हो रहे SCO सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा- "भारत पिछले चार दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। हाल ही में, हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। मैं उस मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो दुःख की इस घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहा।"

पीएम मोदी ने कहा कि "भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकता पर ज़ोर दिया है। भारत ने संयुक्त सूचना अभियान का नेतृत्व करके अल-कायदा और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों से लड़ने की पहल की...हमने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसमें आपके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।"

पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात : SCO समिट में आज फिर दो महाशक्तियों की मीटिंग होने जा रही है। त्येनजिन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। सुबह पौने 10 बजे से दोनों के बीच 45 मिनट तक द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच आपसी संबंध, कारोबार और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो सकती है। पूरी दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली द्विपक्षीय बातचीत पर है। अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा भी दोनों नेताओं की बातचीत के सेंटर में हो सकता है।
Edited By: Navin Rangiyal  
IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतरा

IMD ने दी चेतावनी, सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान, बाढ़-भूस्खलन का खतराभारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश, भूस्खलन से जूझ रहे हैं। भारत में सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। इस बार मानसून के मौसम में देश के कई हिस्सों में पहले ही भारी बारिश के कारण आपदाएं आ चुकी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि सितंबर 2025 के लिए मासिक औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 109 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोध

मराठा आरक्षण को लेकर भाजपा ने शरद पवार पर साधा निशाना, लगाया यह आरोप, सुप्रिया सुले का भी हुआ विरोधMaratha Reservation Andolan News : मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना तेज करने के बाद भाजपा ने रविवार को वरिष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधा और उन पर सत्ता में रहने के दौरान मराठा समुदाय के कल्याण के लिए कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुर

मणिपुर हिंसा के बाद पीएम मोदी पहली बार जा सकते हैं मणिपुरप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। यह मई 2023 से जारी कुकी-मैतेई हिंसा के बाद उनका पहला दौरा होगा। मीडिया खबरों के मुताबिक 13 सितंबर को मिजोरम दौरे के साथ वे मणिपुर भी जा सकते हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधता रहा है।

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR

महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIRMahua Moitra news in hindi : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सच

अखिलेश यादव ने 10 पाइंट्स में समझाई चीन की क्रोनोलॉजी, बताया भाजपाई जुमलों को चिंताजनक सचAkhilesh Yadav on PM Modi China Tour : सपा नेता अखिलेश यादव ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के चीनी दौरे के बीच 10 पाइंट्स में चीन की क्रोनोलॉजी को समझाया। उन्होंने कहा कि यह है आत्मनिर्भर, स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच! उन्होंने कहा कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता बढ़ रही है। इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

निर्मला सीतारमण के फर्जी वीडियो से 66 लाख की ठगी, साइबर कांड का नया हाई-टेक हथकंडा

निर्मला सीतारमण के फर्जी वीडियो से 66 लाख की ठगी, साइबर कांड का नया हाई-टेक हथकंडावित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो चलाकर साइबर ठगी करने वाले गैंग के दो आरोपी साइबर थाना देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। शनिवार रात को नोएडा से गिरफ्तार हुए आरोपियों ने देहरादून निवासी व्यक्ति को झांसे में लेकर 65 लाख रुपये की साइबर ठगी की। आरोपियों का विदेश में बैठकर साइबर ठगी करने वाले गैंग से कनेक्शन निकला है।

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?

मोदी-पुतिन की यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने देखी या नहीं, सोशल मीडिया क्यों चिढ़ा रहा ट्रंप को?सोशल मीडिया में मोदी और पुतिन की गले मिलते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर चीन में दोनों की मुलाकात के दौरान की है। बता दें कि चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात और गले मिलने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है और कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने यह तस्वीर देखी है।

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहा

LIVE: मोदी- पुतिन के ठहाकों के बीच शहबाज शरीफ की हालत टाइट, कोई नहीं पूछ रहाSCO शिखर सम्मेलन में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी मिले तो उनके बीच काफी देर तक बातचीत हुई। दिलचस्प ये रहा कि जब पीएम मोदी और पुतिन बातें कर रहे थे, तो वहीं पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे, उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा था। यहां तक कि इनमें से किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं।

NYT से CNN और BBC तक, मोदी- जिनपिंग की केमिस्ट्री पर क्या लिख रहा इंटरनेशनल मीडिया

NYT से CNN और BBC तक, मोदी- जिनपिंग की केमिस्ट्री पर क्या लिख रहा इंटरनेशनल मीडियाचीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री के बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया में चीन और भारत के करीब आने के संकेत दिए हैं। मोदी और जिनपिंग की दोस्ती की बातें की जा रही हैं। ऐसे में ट्रंप टेंशन में बताए जा रहे हैं। दरअसल, चीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री को देखकर ट्रंप टेंशन में आ गए बल्कि मीडिया भी इनकी केमिस्ट्री का जबरदस्त बता रहा है। जानते हैं मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को कैसे देख रहा है इंटरनेशनल मीडिया।

Modi In China : क्या PM मोदी और जिंनपिंग की मुलाकात में उठा टैरिफ का मुद्दा, MEA ने दिया बयान

Modi In China : क्या PM मोदी और जिंनपिंग की मुलाकात में उठा टैरिफ का मुद्दा, MEA ने दिया बयानप्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी को 2026 में भारत द्वारा आयोजित BRIC शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और भारत की BRICS अध्यक्षता के लिए चीन का पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की।"

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
