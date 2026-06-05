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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 message in pictures and pictures of 12 zodiac signs

1. मेष (Aries)

Today 07 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपको काम से थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। 
लव: पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: शाम को थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।ALSO READ: वर्ष 2026 में कब निकलेगी जगन्‍नाथ यात्रा, क्या रहेगा इस बार खास?
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: यदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो आज का दिन उत्पादक रहेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। 
धन: आज खरीदारी पर खर्च आपके बजट के अंदर ही रहेगा।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: मंदिर में लाल चंदन का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नेटवर्किंग क्षेत्र के लिए अच्छा दिन है।
लव: किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण महसूस हो।
धन: किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम करें।
उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: करियर को लेकर मन में कुछ दुविधा रह सकती है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। 
उपाय: 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: लव लाइफ शानदार रहेगी। 
धन: आज धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: अधूरा काम पूरा करने के लिए आज का दिन सही है। 
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: बाहर के क्षेत्र में आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द में मालिश से लाभ होगा।
 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को कल की तैयारी आज ही कर लेनी चाहिए। 
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के नए रिश्ते आ सकते हैं। 
धन: शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को आज लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: अधूरी नींद स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
उपाय: तांबे का एक टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं।
लव: पार्टनर के साथ विश्वास में कमी आ सकती है। 
धन: आज धन संचय करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर के क्षेत्र से आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। 
धन: अचानक आय के नए रास्ते खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: आज ताजे फलों का रस पिएं।
उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: व्यापार में कुछ नए बदलाव करने का विचार करेंगे। 
लव: परिवार के साथ डिनर का प्रोग्राम बन सकता है। 
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी। 
उपाय: शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई स्किल्स सीखने का मन बनेगा।
लव: लव लाइफ में कुछ नया और रोमांचक होगा। 
धन: भविष्य हेतु अपनी बचत को सुरक्षित रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं। 
उपाय: चंदन का तिलक लगाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: करियर बनाने के इच्छुक लोगों को नये अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव पार्टनर आपकी हर बात को प्राथमिकता देगा।
धन: किसी से रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: माइग्रेन की समस्या हो सकती है।
उपाय: हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें।ALSO READ: 12 साल बाद बना हंस महापुरुष राजयोग, अगले कुछ महीने इन 5 राशियों पर होगी पैसों की बारिश
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