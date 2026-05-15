Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 मई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 18 मई 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और आज का दिन विशेष फलदायी है। आज चंद्रदर्शन तथा रोहिणी व्रत है।
आज का पंचांग: 18 मई 2026
वार: सोमवार
तिथि: द्वितीया
पक्ष: शुक्ल पक्ष
नक्षत्र: रोहिणी (रात 12:13 एएम, 19 मई तक), उसके बाद मृगशिरा
योग: अतिगण्ड (दोपहर 01:58 पीएम तक), उसके बाद सुकर्मा
करण: तैतिल (सुबह 08:31 एएम तक), उसके बाद गर
सूर्य राशि: वृषभ
चंद्र राशि: वृषभ
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 एएम से 04:46 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:46 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 07:13 एएम से 08:55 एएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:18 पीएम
गुलिक काल- दोपहर 02:00 पीएम से 03:42 पीएम
आज का विशेष: रोहिणी नक्षत्र और शिव पूजा
रोहिणी नक्षत्र: आज चंद्रमा अपने सबसे प्रिय नक्षत्र 'रोहिणी' में विराजमान हैं। यह नक्षत्र सुख-सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में किए गए कार्यों में स्थिरता आती है।
सोमवार का उपाय: आज शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और सफेद फूल अर्पित करें। "ॐ सों सोमाय नमः" का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है।
शुभ निवेश: आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में है, इसलिए संपत्ति या कलात्मक वस्तुओं में निवेश के लिए दिन अनुकूल है।