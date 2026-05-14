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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: गुरुवार, 14 मई 2026 (17:13 IST)

शनि जयंती 2026: कैसे हुआ था शनि भगवान का जन्म, जानिए रहस्य

lord shani dev: shani janam katha
How Was Lord Shani Born: ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। हालांकि कुछेक ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना गया है। आओ जानते हैं कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ था। उनके माता, पिता, भाई और बननों के नाम किया है। शनि महाराज के जन्म की रोचक पौराणिक कथा।
 
नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। 
छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌॥
 
ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश, जो कर्मों का हिसाब रखते हैं- भगवान शनि देव। ज्येष्ठ मास की अमावस्या की वह काली रात, जब न्याय के देवता ने इस धरती पर कदम रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देवता के जन्म ने उनके अपने पिता 'सूर्य' को ही संकट में डाल दिया था? आइए, इस अलौकिक रहस्य की परतों को खोलते हैं।

एक रहस्यमयी प्रतिरूप: संज्ञा से छाया तक

कथा की शुरुआत होती है सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहने में असमर्थ थीं। तब उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपना एक प्रतिरूप (Clone) तैयार किया, जिसे 'संवर्णा' कहा गया। चूंकि वह संज्ञा की परछाईं थी, इसलिए इतिहास ने उन्हें 'छाया' के नाम से जाना। संज्ञा तो वन चली गईं, लेकिन सूर्य देव इस राज से बेखबर रहे कि उनके साथ अब संज्ञा नहीं, बल्कि छाया रह रही हैं।
 

तप की शक्ति और काला वर्ण

छाया भगवान शिव की परम भक्त थीं। जब शनि देव उनके गर्भ में थे, तब छाया ने चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में अन्न-जल त्याग कर शिव की घोर आराधना की।
 
असर: माता की इस कठिन तपस्या और सूर्य की तपिश का प्रभाव गर्भ पर पड़ा, जिससे जन्म के समय शनि देव का वर्ण कोयले के समान काला (श्याम) हो गया।

जब पिता पर पड़ी पुत्र की वक्र दृष्टि

पुत्र के जन्म पर जब सूर्य देव ने उसे देखा, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने छाया के चरित्र पर संदेह करते हुए कह दिया- "यह श्याम वर्ण का बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता।" अपनी माता का यह अपमान नन्हे शनि सहन न कर सके।
 
उन्होंने अपनी क्रोध भरी 'वक्र दृष्टि' पिता सूर्य पर डाली। परिणाम स्वरूप, प्रकाश के देवता सूर्य स्वयं काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग ने घेर लिया। तब महादेव ने बीच-बचाव किया और सूर्य देव को उनकी गलती का बोध कराया। सूर्य देव को पश्चाताप हुआ, वे पुनः अपने तेज को प्राप्त कर सके, लेकिन पिता-पुत्र के बीच वह खटास युगों-युगों के लिए अमर हो गई।
यही कारण है कि शनि देव और उनके पिता सूर्य देव के बीच संबंध मधुर नहीं माने जाते। भगवान शिव ने ही बाद में शनि देव को 'दंडाधिकारी' और 'न्यायाधीश' का पद दिया, जिसका कार्य मनुष्यों को उनके कर्मों के आधार पर फल देना है। शनि देव भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसीलिए शनि की शांति के लिए शिव जी की पूजा भी अचूक मानी जाती है।
 
परिचय
पिता: भगवान सूर्य (मार्तण्ड)
माता: छाया (संवर्णा)
भाई-बहन: यमराज, वैवस्वत मनु, यमुना, भद्रा (तपती)
स्वरूप: इंद्रनीलमणि के समान चमकती नीली काया, सिर पर स्वर्ण मुकुट, वाहन, गिद्ध (प्रमुख), कौआ और भैंसा।
अस्त्र: धनुष: बाण और त्रिशूल
अन्य नाम: यमाग्रज (यम के बड़े भाई), छायात्मज (छाया के पुत्र), पंगु, क्रूर-कुशांग, असितसौरी।
 
क्यों मनाएं शनि जयंती?
शनि देव केवल डराने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे 'अनुशासन' के प्रतीक हैं। वे गिद्ध पर सवार होकर यह संदेश देते हैं कि ऊँची उड़ान भरते समय भी आपकी दृष्टि न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या का यह दिन हमें सिखाता है कि सत्य और संघर्ष से ही शक्ति का जन्म होता है।
 
जय शनिदेव!
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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