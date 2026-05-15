19 May Birthday: आपको 19 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 19 मई

दिनांक 19 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28

शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82

शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062

ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री

शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं।पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा।

परिवार: यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui): एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

रस्किन बॉन्ड (Ruskin Bond): एक भारतीय लेखक हैं।

नीलम संजीव रेड्डी (Neelam Sanjiva Reddy): एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति रहे।

नाथूराम विनायक गोडसे (Nathuram Vinayak Godse): एक हिंदू राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी।