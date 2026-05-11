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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 11 मई 2026 (15:30 IST)

मंगल का मेष राशि में प्रवेश: 3 राशियों पर बढ़ेगा संकट, अगले कुछ दिन रहें बेहद सावधान

The image features the planet Mars, and the caption reads: '3 Zodiac Signs: Stay Alert Until June 21.'
Effects of Mars Transit in Aries: 11 मई से 21 जून 2026 तक मंगल अपनी स्वराशि मेष में विराजमान होकर बेहद शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे। ज्योतिष में इसे 'अंगारक शक्ति' का उदय माना जाता है। जहाँ यह गोचर कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलेगा, वहीं वृषभ, कन्या और तुला राशि वालों के लिए यह समय किसी 'अग्निपरीक्षा' से कम नहीं होगा। यहाँ बताया गया है कि आपको कहाँ संभलना है और कहाँ दांव खेलना है।
 

1. वृषभ राशि: बजट और स्वभाव पर नियंत्रण जरूरी

मंगल आपके खर्चों के घर (12वें भाव) में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपकी जेब पर भारी दबाव रह सकता है; बेवजह के खर्चे आपके मानसिक सुकून को छीन सकते हैं।
सतर्क रहें: घर की शांति भंग न हो, इसके लिए जीवनसाथी के साथ विवाद से बचें। आपकी एक तीखी बात रिश्तों में कड़वाहट घोल सकती है।
अच्छी खबर: अगर कोई पुराना कानूनी मामला या कोर्ट-कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो मंगल का साहस आपको वहां जीत दिलाएगा। विरोधियों की चालें आपके सामने नाकाम होंगी।

2. कन्या राशि: सेहत से समझौता पड़ेगा भारी

मंगल का आपके आठवें भाव (चुनौती भाव) में होना एक तरह का 'स्पीड ब्रेकर' है। यह समय जीवन में अचानक उतार-चढ़ाव ला सकता है, खासकर स्वास्थ्य के मोर्चे पर।
सतर्क रहें: गाड़ी चलाते समय सड़क पर पूरा ध्यान दें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला चोट या नुकसान का कारण बन सकता है।
अच्छी खबर: आठवां भाव गुप्त धन का भी है। अप्रत्याशित रूप से आपको पुरानी पैतृक संपत्ति या अटका हुआ बीमा/फंड का पैसा मिल सकता है।

3. तुला राशि: रिश्तों के कांच को बचाकर रखें

मंगल आपके सप्तम भाव (साझेदारी और विवाह) में बैठकर आपको और आपके पार्टनर को थोड़ा 'जिद्दी' बना सकते हैं। वैचारिक मतभेदों की आग सुलझने के बजाय और भड़क सकती है।
सतर्क रहें: अपनी वाणी को हथियार न बनने दें। रिश्तों में कड़वाहट आने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। धैर्य ही इस समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है।
अच्छी खबर: निजी जीवन में भले ही तनाव हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आप चमकेंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का काम करते हैं, तो मोटा मुनाफा कमाने के लिए यह शानदार समय है।
 
निष्कर्ष: मंगल की यह ऊर्जा एक दोधारी तलवार की तरह है। यदि आप अपने क्रोध और जल्दबाजी पर काबू पा लेते हैं, तो आप इन चुनौतियों को भी अवसरों में बदल सकते हैं।
 
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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