Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

19 May 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 19 मई 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। मंगलवार का दिन बजरंगबली की सेवा और शक्ति संचय के लिए विशेष है।

आज का पंचांग: 19 मई 2026

वार: मंगलवार

तिथि: तृतीया

पक्ष: शुक्ल पक्ष

नक्षत्र: मृगशिरा (रात 10:33 पीएम तक), उसके बाद आर्द्रा

योग: सुकर्मा (सुबह 11:00 एएम तक), उसके बाद धृति

करण: वणिज (सुबह 06:02 एएम तक), उसके बाद विष्टि (भद्रा)

सूर्य राशि: वृषभ

चंद्र राशि: वृषभ (सुबह 09:24 एएम तक), उसके बाद मिथुन

शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:02 एएम से 04:46 एएम

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:46 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 03:43 पीएम से शाम 05:25 पीएम

यमगंड (अशुभ)- सुबह 08:55 एएम से 10:37 एएम

भद्रा (अशुभ)- सुबह 06:02 एएम से शाम 04:47 पीएम तक

आज का विशेष: मृगशिरा नक्षत्र और हनुमान पूजा

भद्रा काल का ध्यान: आज सुबह 06:02 से शाम 04:47 तक भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल में मांगलिक कार्य, मुंडन, या नए व्यवसाय की शुरुआत वर्जित मानी जाती है। शुभ कार्यों के लिए शाम का समय या अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ है।

मृगशिरा नक्षत्र: इस नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं। मंगलवार और मृगशिरा नक्षत्र का मेल भूमि, भवन और साहस संबंधी कार्यों के लिए बहुत ऊर्जावान माना जाता है।

हनुमान जी का उपाय: आज के दिन बड़ा मंगल भी मनाया जा रहा है। अत: इस अवसर पर सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। "ॐ हनुमते नमः" का जाप करने से साहस में वृद्धि होती है और ऋण (कर्ज) से मुक्ति के मार्ग खुलते हैं।

अभिजीत मुहूर्त: यदि कोई कार्य टालना संभव न हो, तो सुबह 11:52 से 12:46 के बीच करें, यह समय दोषमुक्त माना जाता है।