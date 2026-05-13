बुधवार, 13 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. surya-ke-vrishabh-rashi-mein-pravesh-se-badlenge-vaishvik-halaat-jane-bhavishyafal-2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 13 मई 2026 (15:34 IST)

बुध का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर कैसा होगा प्रभाव?

The planet Mercury in the image, and in the caption- 'The Effects of Mercury's Transit into Taurus'
ज्योतिष शास्त्र में 'बुद्धि के कारक' माने जाने वाले बुध ग्रह 15 मई 2026 की मध्यरात्रि (00:18 बजे) अपनी चाल बदलते हुए मेष राशि से विदा लेंगे और शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे। वृषभ की स्थिरता और बुध की तार्किकता का यह मिलन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है। आइए जानते हैं, इस 'बुध-भ्रमण' का आपकी राशि पर क्या असर होगा।
 

मेष राशि: वाणी में मिठास, निवेश में सावधानी

बुध आपके धन और कुटुंब भाव (दूसरे भाव) में आ रहे हैं।
प्रभाव: आपकी बातचीत का अंदाज इतना प्रभावशाली होगा कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। सलाहकार, गायक या काउंसलर के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' है।
सावधानी: आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी न करें। किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन करना महंगा पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में साथी पर हुक्म चलाने के बजाय संवाद बढ़ाएं।
 

वृषभ राशि: चमकता व्यक्तित्व और रिश्तों में गर्माहट

बुध आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में विराजमान होंगे।
प्रभाव: आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आएगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी योजनाओं को हकीकत में बदल पाएंगे। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
लाभ: घर खरीदने या नवीनीकरण (Renovation) की सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे शुभ है। छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी।
 

मिथुन राशि: खर्चों का सैलाब और सतर्कता की मांग

आपकी राशि के स्वामी बुध अब बारहवें भाव (व्यय भाव) में जा रहे हैं।
चुनौती: कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है। कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें। बेवजह के विवादों से दूर रहना ही समझदारी है।
संकेत: जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं या वहां जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें, खासकर त्वचा और आंखों का।
 

कर्क राशि: खुशियों की दस्तक और आर्थिक लाभ

बुध आपके लाभ भाव (ग्यारहवें भाव) में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: यह गोचर आपके लिए 'वरदान' साबित हो सकता है। लंबे समय से अटकी इच्छाएं पूरी होंगी। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में बड़े मुनाफे के योग हैं।
सामाजिक जीवन: आप नए और प्रभावशाली दोस्त बनाएंगे। परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा।
 

सिंह राशि: करियर का शिखर और मान-प्रतिष्ठा

बुध आपके कर्म भाव (दसवें भाव) में गोचर करेंगे।
प्रभाव: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। बॉस और सहकर्मी आपकी रचनात्मकता के कायल होंगे।
निवेश: जमीन, मकान या वाहन में निवेश के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा।
 

कन्या राशि: भाग्य का साथ और धर्म-अध्यात्म की ओर झुकाव

आपकी राशि के स्वामी बुध भाग्य भाव (नौवें भाव) में गोचर करेंगे।
प्रभाव: किस्मत के सितारे बुलंद होंगे। जो छात्र विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। मीडिया और कला से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा।
सावधानी: आत्मविश्वास को अहंकार में न बदलने दें। माता-पिता के साथ मधुर संबंध बनाए रखें।
 

तुला राशि: उतार-चढ़ाव और गुप्त लाभ

बुध आपके अष्टम भाव (परिवर्तन का भाव) में जा रहे हैं।
प्रभाव: यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। परिवार के बड़ों के साथ बहस से बचें। हालांकि, शोध (Research) और गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी।
आर्थिक: अप्रत्याशित धन लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
 

वृश्चिक राशि: साझेदारी में तरक्की और वैवाहिक तालमेल

बुध आपके सप्तम भाव (विवाह और साझेदारी) में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों के लिए यह 'बम्पर' लाभ का समय है। आपकी विनम्रता शत्रुओं को भी मित्र बना देगी।
निजी जीवन: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। शादीशुदा लोग पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव न होने दें।
 

धनु राशि: करियर में मजबूती और शत्रुओं पर विजय

बुध आपके छठे भाव (शत्रु और रोग भाव) में गोचर करेंगे।
प्रभाव: नौकरीपेशा लोगों को साथियों का पूरा समर्थन मिलेगा। आप अपनी चतुराई से विरोधियों को मात दे देंगे।
सावधानी: व्यापार विस्तार के लिए बड़े निवेश का सोच रहे हैं, तो फिलहाल ठहर जाएं। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें।
 

मकर राशि: बुद्धि का विकास और प्रेम में सफलता

बुध आपके पंचम भाव (संतान और बुद्धि) में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: रचनात्मक कार्यों में आपकी धाक जमेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय परीक्षा में सफलता दिलाने वाला है। कुछ जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं।
चेतावनी: सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिमों से दूर रहें, वरना भविष्य में नुकसान हो सकता है।
 

कुंभ राशि: पारिवारिक सुख और भावनात्मक स्थिरता

बुध आपके चतुर्थ भाव (सुख भाव) में गोचर करेंगे।
प्रभाव: घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिल सकता है।
सावधानी: कार्यक्षेत्र में फोकस बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। पानी से जुड़े खेलों या गतिविधियों में सतर्क रहें।
 

मीन राशि: साहस में वृद्धि और संचार कौशल

बुध आपके तीसरे भाव (साहस और संचार) में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: आपकी संवाद शैली में गजब का सुधार होगा। आप अधिक आत्मनिर्भर और साहसी महसूस करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आर्थिक लाभ लेकर आएंगी।
रिश्ते: भाई-बहनों और माता-पिता के साथ संबंध मधुर होंगे। निवेश की गई पुरानी योजनाओं से मुनाफा मिलने की संभावना है।
विशेष सुझाव: अपनी राशि के अनुसार बुध देव के मंत्रों का जाप या हरे रंग की वस्तुओं का दान इस गोचर को आपके लिए और भी सुखद बना सकता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपाय

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपायवर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि (Cancer) और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण का 4 राशियों पर नकारात्मक असर होगा। यहां इस ग्रहण से जुड़ी 4 राशियों और सूर्य ग्रहण मुख्य जानकारी दी गई है।

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहीं

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहींवास्तु शास्त्र में दक्षिण (South) दिशा को 'यम' (मृत्यु के देवता) और 'मंगल' (ऊर्जा और साहस के ग्रह) की दिशा माना जाता है। यह दिशा स्थिरता, प्रसिद्धि और धन के संचय का प्रतीक है। इस दिशा का भारी होना घर की सुख-शांति के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ उन चीजों की सूची दी गई है जिन्हें दक्षिण दिशा में रखना अत्यंत शुभ और वास्तु सम्मत माना जाता है।

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभ

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभमई 2026 में ग्रहों की चाल एक अद्भुत संयोग बनाने जा रही है। 14 मई को जैसे ही सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पहले से मौजूद बुध ग्रह के साथ मिलकर वे 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत शुभ, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाला और आर्थिक समृद्धि देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं, इस सुनहरे संयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछसाल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को 'अचला एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व की पूरी जानकारी दी गई है।

और भी वीडियो देखें

Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि

Jyeshtha Amavasya Vrat 2026: ज्येष्ठ अमावस्या व्रत और पूजा विधि2026 Jyeshtha Amavasya: ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और पूजा न केवल पितरों की शांति के लिए अनिवार्य मानी जाती है, बल्कि यह शनि देव की कृपा और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का भी दिन है। चूंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस दिन जल सेवा और छायादार वस्तुओं के दान का विशेष विधान है।

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष का व्रत रखने का महत्व और विधि

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष का व्रत रखने का महत्व और विधिGuru Pradosh Vrat Importance: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जब यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। यह व्रत न केवल महादेव को प्रसन्न करने के लिए है, बल्कि इसके प्रभाव से कुंडली में बृहस्पति (गुरु) ग्रह भी मजबूत होता है...

Achala Ekadashi 2026: अचला एकादशी व्रत का समय, पूजा और पारण विधि

Achala Ekadashi 2026: अचला एकादशी व्रत का समय, पूजा और पारण विधिAchala Ekadashi Vrat Date: अचला एकादशी, जिसे अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत अपार पुण्य देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला माना जाता है। इस दिन निराहार या फलाहारी उपवास करने से विशेष पुण्य मिलता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com