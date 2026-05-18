3rd Bada Mangal 2026: तीसरे बड़े मंगल पर राशि अनुसार करें ये 12 उपाय, बजरंगबली दूर करेंगे हर संकट

Hanuman worship Bada Mangal: तीसरा बड़ा मंगल हिंदू पंचांग में एक विशेष और अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। इसे मंगलवार के दिन आने के कारण विशेष महत्व प्राप्त होता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से मंगल देव की पूजा, हनुमान जी की प्रार्थना और व्रत करते हैं।

तीसरा बड़ा मंगल मुख्य रूप से विपत्ति और बाधाओं को दूर करने, परिवार में सुख-समृद्धि लाने और करियर में उन्नति प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस दिन किए गए धार्मिक कर्मों और उपायों से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

यहां जानें राशिनुसार उपाय

मेष (Aries)

लाल फूल और गुड़-चना अर्पित करें।

हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

सफेद मिठाई और चमेली का तेल अर्पित करें।

बजरंग बाण का पाठ करें।

मिथुन (Gemini)

हरी इलायची या हरे फल चढ़ाएं।

सुंदरकांड का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

दूध से बनी मिठाई और चावल चढ़ाएं।

सिंदूर अर्पित करें।

सिंह (Leo)

लाल वस्त्र और गुलाब के फूल अर्पित करें।

राम नाम का जप करें।

कन्या (Virgo)

तुलसी पत्र और हरी मूंग चढ़ाएं।

संकटमोचन स्तोत्र का पाठ करें।

तुला (Libra)

सुगंधित फूल और खीर चढ़ाएं।

हनुमान अष्टक का पाठ करें।

वृश्चिक (Scorpio)

लाल चंदन और बूंदी का भोग लगाएं

बजरंग बाण का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

केसर और बेसन के लड्डू चढ़ाएं।

सुंदरकांड का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

तिल के लड्डू और सरसों का तेल अर्पित करें।

हनुमान चालीसा पढ़ें

कुंभ (Aquarius)

नीले फूल और उड़द दाल चढ़ाएं।

हनुमान मंत्रों का जाप करें।

मीन (Pisces)

पीले फूल और केले का भोग अर्पित करें।

राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

पूजन और उपाय के सामान्य नियम

1. सुबह स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहनें

2. हनुमान जी को सिंदूर, तेल और लाल फूल अर्पित करें।

3. हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें।

4. दान करें। और प्रसाद गरीबों में बांटें

विशेष: इस दिन की गई भक्ति से हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

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