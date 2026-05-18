सोमवार, 18 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. jyeshtha-mas-2026-ka-teesra-bada-mangal-5-achook-upay
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 18 मई 2026 (17:55 IST)

ज्येष्ठ मास 2026 का तीसरा बड़ा मंगल: ये 5 अचूक उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि और बजरंगबली की कृपा

Lord Hanuman
ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहते हैं। ज्येष्ठ माह के सभी मंगल को बड़ा मंगल कहते हैं। इस मंगलवार को व्रत रखकर हनुमानजी की पूजा करने का खास महत्व माना गया है। इस बार 19 मई 2026 को तीसरा बड़ा मंगल रहेगा। चलिए जानते हैं इस बार के खास 5 उपाय, जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है।
 

बड़ा मंगल 2026: तिथि, महत्व और अचूक उपाय

  • सामान्य परिचय एवं तिथि
  • त्योहार: ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगल
  • तिथि: 19 मई 2026
  • महत्व: हनुमान जी के भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन पूरी तरह से पवनपुत्र हनुमान जी की साधना के लिए समर्पित है।

बड़ा मंगल का पौराणिक महत्व

ज्येष्ठ मास के मंगलवार को 'बड़ा मंगल' या 'बुढ़वा मंगल' कहे जाने के पीछे एक विशेष पौराणिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही हुई थी। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार बेहद विशेष हो जाते हैं और इस दिन की गई बजरंगबली की साधना का फल कई गुना अधिक मिलता है।

बड़ा मंगल के खास उपाय (मनोकामना अनुसार)

यदि आप इस बड़े मंगल पर हनुमान जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो अपनी जरूरत के अनुसार निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:
 

1. नौकरी और रोजगार में तरक्की के लिए

उपाय: इस दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें।
लाभ: ऐसी मान्यता है कि पान का बीड़ा चढ़ाने से रोजगार के नए अवसर मिलते हैं और नौकरी में तरक्की के योग मजबूत होते हैं।
 

2. जीवन में शुभता और संकटों से मुक्ति के लिए

उपाय: हनुमान जी को गुलाब के फूल और केवड़े का इत्र अर्पित करें। इसके साथ ही प्रभु श्री राम के नाम ('राम-राम') का जाप करें।
लाभ: इससे जीवन में सकारात्मकता (शुभता) आती है और जीवन के बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति मिलती है।
 

3. आर्थिक लाभ और सुख-समृद्धि के लिए

उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें।
लाभ: धन संबंधी आ रही परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
 

4. मानसिक शांति और भय से मुक्ति के लिए

उपाय: इस पवित्र दिन पर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा और बजरंगबाण का पाठ अवश्य करें।
लाभ: हनुमान जी की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साहस का संचार होता है।
 

5. कर्ज और आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए

उपाय: बड़े मंगल की पूजा के दौरान हनुमान जी को सिंदूर (चमेली के तेल के साथ) अर्पित करें।
लाभ: सिंदूर चढ़ाने से बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को सभी प्रकार के वित्तीय व मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो 5 राशियों के किस्मत के सितारे बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर इन राशियों को बड़ा लाभ देंगे। चलिए जानते हैं कि क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

और भी वीडियो देखें

19 May Birthday: आपको 19 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 May Birthday: आपको 19 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!19 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 19 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 मई, 2026 का विशेष पंचांग...

ज्येष्ठ मास 2026 का तीसरा बड़ा मंगल: ये 5 अचूक उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि और बजरंगबली की कृपा

ज्येष्ठ मास 2026 का तीसरा बड़ा मंगल: ये 5 अचूक उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि और बजरंगबली की कृपाज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहते हैं। ज्येष्ठ माह के सभी मंगल को बड़ा मंगल कहते हैं। इस मंगलवार को व्रत रखकर हनुमानजी की पूजा करने का खास महत्व माना गया है। इस बार 19 मई 2026 को तीसरा बड़ा मंगल रहेगा। चलिए जानते हैं इस बार के खास 5 उपाय, जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है।

3rd Bada Mangal 2026: तीसरे बड़े मंगल पर राशि अनुसार करें ये 12 उपाय, बजरंगबली दूर करेंगे हर संकट

3rd Bada Mangal 2026: तीसरे बड़े मंगल पर राशि अनुसार करें ये 12 उपाय, बजरंगबली दूर करेंगे हर संकटThird Bada Mangal: ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला तीसरा बड़ा मंगल न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है, बल्कि यह व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने वाला दिन है। यह दिन पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और बच्चों के लिए मंगलकारी साबित हो सकता है, यदि आप बड़े मंगल के अवसर पर अपनी राशिनुसार उपाय करते हैं...

Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (18 से 24 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशा

Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (18 से 24 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशाNumerology Horoscope May 2026: इस सप्ताह आपके निर्णय, भावनाएं और सामाजिक संबंध आपके जीवन को नए आयाम दे सकते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, व्यापार में हों, या अध्ययन में व्यस्त हों, आपकी संख्याएं आपको सफलता और चुनौतियों दोनों के संकेत देती हैं। इस साप्ताहिक अंक राशिफल में हम आपके लिए प्रत्येक अंक, 1 से 9 तक के लिए विस्तृत साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए जानते हैं...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com