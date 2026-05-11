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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

2nd Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल 2026: राशिनुसार पूजा करने से मिलेगी समस्त कष्टों से मुक्ति

बड़ा मंगल पर्व पर बजरंगबली से वरदान प्राप्त करने हेतु उनके पूजन में मग्न भक्तजन। इमेज में हनुमान मंदिर में जलते दीये और आरती करती भक्त मंडली
12 May Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ मास के मंगलवार (जिसे 'बड़ा मंगल' कहा जाता है) में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से पूजन करने पर साहस, रोगों से राहत और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। राशिनुसार पूजा करने से इसका फल और भी शुभ माना जाता है।ALSO READ: Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल के दिनों में करें ये 10 विशेष कार्य, मिलेगा रामदूत हनुमान जी का आशीर्वाद
 
आप भी यहां अपनी राशि के अनुसार नीचे दी गई पूजन विधि और उपायों को अपनाएं और बजरंगबली से वरदान प्राप्त करें, ताकि आपका जीवन सुख-समृद्धि से भरा-पूरा हो और हर मनोकामना पूर्ण हो।
 

जानें राशिनुसार पूजन विधि

* मेष (Aries)

लाल फूल और गुड़-चना चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

* वृषभ (Taurus)

सफेद मिठाई और चमेली का तेल अर्पित करें, बजरंग बाण का पाठ करें।
 

* मिथुन (Gemini)

हरी इलायची या हरे फल चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ लाभकारी रहेगा।
 

* कर्क (Cancer)

दूध से बनी मिठाई और चावल चढ़ाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
 

* सिंह (Leo)

लाल वस्त्र और गुलाब के फूल अर्पित करें, राम नाम का जप करें।
 

* कन्या (Virgo)

तुलसी पत्र और हरी मूंग चढ़ाएं, संकटमोचन स्तोत्र का पाठ करें।
 

* तुला (Libra)

सुगंधित फूल और खीर का भोग लगाएं, हनुमान अष्टक पढ़ें।
 

* वृश्चिक (Scorpio)

लाल चंदन और बूंदी का भोग चढ़ाएं, बजरंग बाण का पाठ करें।
 

* धनु (Sagittarius)

केसर और बेसन के लड्डू चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें।
 

* मकर (Capricorn)

तिल के लड्डू और सरसों का तेल अर्पित करें, हनुमान चालीसा पढ़ें।
 

* कुंभ (Aquarius)

नीले फूल और उड़द दाल चढ़ाएं, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें।
 

* मीन (Pisces)

पीले फूल और केले का भोग लगाएं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
 

यहां जानें सामान्य पूजन के नियम

 
* सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें।
* हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें।
* हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें।
* गरीबों को दान करें और प्रसाद बांटें।
 
इस दिन सच्चे मन से की गई भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: 2026 Telugu Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती पर इस तरह करें पूजा, मिलेगा संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद
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