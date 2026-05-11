2026 Telugu Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती पर इस तरह करें पूजा, मिलेगा संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद

Hanuman jayanti puja method: उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तेलुगु में ज्येष्ठ महीने की दशमी तिथि को हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2026 में तेलुगु हनुमान जयंती 12 मई, दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। इस विशेष अवसर पर संकटों से मुक्ति पाने के लिए यहां दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार दी गई पूजा विधि और उपाय अपनाएं:

तेलुगु हनुमान जयंती 2026: शुभ मुहूर्त

तारीख: 12 मई 2026, मंगलवार

तिथि: ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी

पूजा विधि

तेलुगु राज्यों में हनुमान जी को 'कार्यसिद्धि आंजनेय स्वामी' के रूप में पूजा जाता है।

संकल्प और शुद्धि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। यदि आपने 41 दिनों की 'हनुमान दीक्षा' ली है, तो विधि-विधान से माला विसर्जन की तैयारी करें।

- पूजा स्थल को साफ करें और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

तुलसी अर्चन: हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दक्षिण भारत में इसे 'तुलसी दल पूजा' कहते हैं।

वड़ा माला (Vada Mala): संकटों से मुक्ति के लिए भगवान हनुमान को उड़द की दाल के वड़ों की माला अर्पित करें। यह राहु-केतु के दोषों और बाधाओं को दूर करने के लिए अचूक माना जाता है।

सिंदूर लेपन: भगवान की मूर्ति पर विशेष रूप से सिंदूर या नारंगी चोला चढ़ाएं।

नैवेद्य (भोग): भगवान को 'चलिविडी' (चावल का आटा और गुड़), 'वडापप्पू' (भीगी हुई मूंग दाल) और 'पान के पत्ते' अर्पित करें।

संकटों से मुक्ति के लिए विशेष उपाय

यदि आप गंभीर समस्याओं या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो आज ये कार्य अवश्य करें:

* हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ: परिवार के साथ मिलकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें।

* सिंदूर का तिलक: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। यह 'बुरी नजर' और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है।

* तुलसी पत्र का सेवन: भगवान को अर्पित की गई तुलसी का एक पत्ता प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें।

* दीपक: शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय' मंत्र का जाप करें।

पूजा का फल

तेलुगु पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ दशमी के दिन हनुमान पूजा करने से:

* आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति मिलती है।

* शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है।