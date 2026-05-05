Bada Mangal ke Upay: आज ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल, राशिनुसार करें ये उपाय, मिलेगा हनुमान जी से वरदान

First Tuesday Remedies for Zodiac: ज्येष्ठ मास हिन्दू पंचांग का महत्वपूर्ण मास है और इस मास का पहला मंगलवार, जिसे 'बड़ा मंगल' कहा जाता है, विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना और विशेष उपायों के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन किए गए पूजन और उपाय भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।

यहां जानें राशिनुसार पूजन और उपाय • मेष: हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं।

- 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें। • वृषभ: चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं।

• सुंदरकांड का पाठ करें। • मिथुन: प्रभु को तुलसी दल (पत्ते) अर्पित करें।

- 'ॐ नमो भगवते आंजनेयाय' का जाप करें। • कर्क: बजरंग बाण का पाठ करें और चोला चढ़ाएं।

• सफेद मिठाई का भोग लगाएं। • सिंह: हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ का भोग लगाएं।

• आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। • कन्या: मूंग की दाल के बड़े या लड्डू चढ़ाएं।

• रामायण के किष्किंधा कांड का पाठ करें। • तुला: श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

• शहद का भोग लगाना शुभ होगा। • वृश्चिक: सिंदूर का लेप लगाएं और बूंदी का प्रसाद बांटें।

- 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करें। • धनु: हनुमान जी को पीले वस्त्र या पीले फूल अर्पित करें।

• हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। • मकर: सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काली उड़द चढ़ाएं।

• शनि दोष निवारण हेतु प्रार्थना करें। • कुंभ: हनुमान जी को मीठा पान (बीड़ा) अर्पित करें।