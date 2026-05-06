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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 6 मई 2026 (14:54 IST)

अधिक मास में बना दुर्लभ संयोग: ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल, जानें इसका खास महत्व

With an image of Lord Hanuman and a scene of worship, the caption reads: '8 Bade Mangal'.
ज्येष्ठ मास के मंगलवार 'बड़ा मंगल' के रूप में पूजे जाते हैं, जो हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति का महापर्व है। सामान्यतः एक माह में 4 या 5 बड़े मंगल आते हैं, परंतु वर्ष 2026 में अधिक मास के कारण पूरे 8 बड़े मंगल का अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह पावन अवधि 02 मई से 29 जून तक रहेगी।
 

महत्व एवं लाभ:

संकट मुक्ति: विधि-विधान से व्रत और पूजन करने से जीवन के समस्त रोग, कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं।
ग्रह दोष निवारण: इन दिनों बजरंगबली की आराधना से शनि और मंगल दोष सहित अन्य ग्रह बाधाओं से राहत मिलती है।
मानसिक शक्ति: हनुमान जी का स्मरण साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे भय और तनाव का नाश होता है।
पूजा के विशेष सूत्र: 
हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का जप इस दुर्लभ संयोग में अनंत गुना फल प्रदान करने वाला माना गया है।
बड़ा मंगल तिथि दिन
पहला बड़ा मंगल 05 मई, 2026 मंगलवार
दूसरा बड़ा मंगल 12 मई, 2026 मंगलवार
तीसरा बड़ा मंगल 19 मई, 2026 मंगलवार
चौथा बड़ा मंगल 26 मई, 2026 मंगलवार
पांचवां बड़ा मंगल 02 जून, 2026 मंगलवार
छठा बड़ा मंगल 09 जून, 2026 मंगलवार
सातवां बड़ा मंगल 16 जून, 2026 मंगलवार
आठवां बड़ा मंगल 23 जून, 2026 मंगलवार

ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल में करें ये सरल उपाय: 

  • हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
  • हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जप करें।
  • मीठा भोग अर्पित करें।
  • जरूरतमंदों को दान करें।
  • बंदरों को भोजन कराएं।
  • शाम को दीपक जलाएं।
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
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