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Written By पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शनिवार, 9 मई 2026 (15:20 IST)

Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (11-17 मई 2026): जानें स्वास्थ्य, करियर और प्रेम जीवन की जानकारी

Picture conveying the message of the weekly horoscope 2026 with a circular circle of the 12 zodiac signs
साप्ताहिक राशिफल (11 मई से 17 मई 2026)
 
 

मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिलने से भविष्य में प्रगति के रास्ते खुलेंगे। परिवार के साथ समय अच्छा रहेगा, लेकिन रिश्तों को और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस होगी। प्रेम जीवन फिलहाल थोड़ा शांत रह सकता है, लेकिन यह अस्थायी है और आगे बेहतर समय आएगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है और धन से जुड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं। मन में नई जगह घूमने या कुछ नया करने की इच्छा जाग सकती है। प्रॉपर्टी या घर से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। सामाजिक और पढ़ाई दोनों क्षेत्रों में धीरे-धीरे सुधार होगा।ALSO READ: 10 मई से शुरू हो रहा है खास पंचम, जानिए इसका नाम और कौनसे काम हैं वर्जित

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: डार्क स्लेट ग्रे

 

वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)

आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन लाभ के योग बनेंगे। काम में सीखने और स्किल बढ़ाने का अच्छा समय है। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा और ताकत बढ़ी हुई महसूस होगी, जिससे आप हेल्दी रूटीन बनाए रखेंगे। परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और अपनापन बढ़ेगा। प्रेम जीवन में जुनून और भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। लंबी यात्रा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन छोटी यात्रा मन खुश कर देगी। प्रॉपर्टी निवेश फायदेमंद रह सकता है। सामाजिक और पढ़ाई में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: मैजेंटा

 

मिथुन (21 मई – 21 जून)

आर्थिक स्थिति स्थिर और सुरक्षित रहेगी। काम में नई चीजें सीखने और बिजनेस सोच विकसित करने का समय है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। यह सप्ताह आपके लिए नए मौके और खुशखबरी लेकर आ सकता है। फिटनेस और सेल्फ-केयर से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रेम जीवन शांत लेकिन स्नेहपूर्ण रहेगा। दोस्तों के साथ यात्रा का योग बन सकता है। प्रॉपर्टी मामलों में ध्यान देने की जरूरत होगी। पढ़ाई में नए तरीके अपनाने से सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: ब्राउन

 

कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत के अच्छे अवसर मिलेंगे। काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी, इसलिए लगातार मेहनत जरूरी है। इस सप्ताह आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। परिवार में थोड़ी तनाव की स्थिति हो सकती है, जिसे प्यार से संभालना होगा। प्रेम जीवन में खुशी और नजदीकियां बढ़ेंगी। यात्रा सामान्य रहेगी लेकिन खुशी दे सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलने के योग हैं। यह सप्ताह आपकी रचनात्मकता और पढ़ाई में गहराई लाएगा।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: डार्क ब्लू

 

सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

आर्थिक स्थिति सुरक्षित और संतुलित रहेगी। करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी और छोटे मौके मिलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे, जिससे काम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और कुछ लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं। यह समय खुद को समझने और आगे की योजना बनाने का है। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं। पढ़ाई में आपका विश्लेषण अच्छा रहेगा।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: सिल्वर

 

कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)

आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। करियर में प्रगति धीमी लग सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। इस सप्ताह यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपको नई ऊर्जा देंगे। परिवार में शांति और संतुलन बना रहेगा। प्रेम जीवन साधारण लेकिन सहयोगी रहेगा। खाली समय में आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों पर दोबारा सोच सकते हैं। पढ़ाई में मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलेगी।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (11 से 17 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशा

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: नारंगी

 

तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)

आर्थिक रूप से संतुलित लाभ मिल सकता है। काम में अच्छे मौके मिलेंगे और आप चमक सकते हैं। इस सप्ताह आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। परिवार में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है, इसलिए शांति बनाए रखें। प्रेम जीवन में गर्मजोशी और अपनापन रहेगा। यात्रा योजना के अनुसार नहीं चल सकती, लेकिन छोटी खुशियां मिलेंगी। प्रॉपर्टी के फैसले थोड़े उलझन भरे हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों से संतोष मिलेगा और पढ़ाई में स्थिर प्रगति होगी।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: गोल्डन

 

वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप सही तरीके से संसाधनों का उपयोग करेंगे। करियर में नए मौके मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। परिवार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिन्हें धैर्य से संभालना होगा। प्रेम जीवन में जुनून और खुशी बनी रहेगी। रोमांटिक यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले स्थिर रहेंगे। सामाजिक और पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: सैफ्रन

 

धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

यह सप्ताह कामकाज में व्यस्तता लेकर आएगा और अच्छे परिणाम भी देगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप अपने खर्चों को सही तरीके से संभाल पाएंगे। सेहत अच्छी रहेगी। परिवार में शांति और संतुलन बना रहेगा। प्रेम जीवन थोड़ा शांत रह सकता है, लेकिन धैर्य से सब ठीक होगा। यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। किराए के घर में रहने वालों को छोटी परेशानियां हो सकती हैं। पढ़ाई में मेहनत से सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: ऑफ-व्हाइट

 

मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

करियर में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य जरूरी है। परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगी और आप चुनौतियों का सामना आसानी से करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लाभ के मौके मिलेंगे। प्रेम जीवन में गहराई और समझ बढ़ेगी। यात्रा सफल रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले आपके पक्ष में रहेंगे। दूसरों की मदद करने से संतोष मिलेगा। पढ़ाई में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: पीच

 

कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)

आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप संतुलित महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। काम में नए मौके मिल सकते हैं और पहचान भी मिलेगी। परिवार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जिन्हें समझदारी से संभालना होगा। प्रेम जीवन में गर्मजोशी और प्यार रहेगा। छोटी यात्रा आपको तरोताजा करेगी। प्रॉपर्टी मामलों में धीरे-धीरे प्रगति होगी। सामाजिक कार्यों से संतोष मिलेगा। पढ़ाई में ध्यान और मेहनत जरूरी है।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: येलो

 

मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)

करियर में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य जरूरी है। परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ेगा। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बिजनेस बढ़ने के संकेत मिलेंगे। प्रेम जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन समझदारी से सुधार हो सकता है। यात्रा सुखद रहेगी। प्रॉपर्टी निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से विकास होगा। पढ़ाई में नए तरीके अपनाने से सफलता मिलेगी।ALSO READ: गंगा दशहरा 2026 कब है? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान का सही समय

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: पिंक

लेखक के बारे में
पं. प्रेमकुमार शर्मा
ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, रत्नशास्त्र व अंकशास्त्र.... और पढ़ें
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