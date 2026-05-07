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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: गुरुवार, 7 मई 2026 (16:32 IST)

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभ

The image depicts the Sun and Lord Mercury on one side, and the Sun, the planet Mercury, and the Zodiac on the other, with the caption 'Budhaditya Rajyoga'.
मई 2026 में ग्रहों की चाल एक अद्भुत संयोग बनाने जा रही है। 14 मई को जैसे ही सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पहले से मौजूद बुध ग्रह के साथ मिलकर वे 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत शुभ, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाला और आर्थिक समृद्धि देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं, इस सुनहरे संयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है।
 

बुधादित्य राजयोग 2026: इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी

1. मेष राशि: लक्ष्मी की कृपा और कारोबारी विस्तार

आपकी राशि के लिए यह योग धन भाव में बनने जा रहा है।
आर्थिक पक्ष: बैंक बैलेंस में अच्छी बढ़ोतरी होगी। व्यवसायियों के लिए यह समय 'गोल्डन पीरियड' साबित होगा, जहां मुनाफे के कई नए अवसर हाथ लगेंगे।
व्यक्तित्व: आपकी वाणी में एक अलग प्रभाव होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।
सावधानी: अपनी बातों में कड़वाहट न आने दें, वरना परिवार में विवाद हो सकता है। सेहत के मामले में माइग्रेन या सिरदर्द का ख्याल रखें।
 

2. कर्क राशि: अटके काम होंगे पूरे और बढ़ेगी आमदनी

कर्क राशि वालों के लिए यह राजयोग 'लाभ स्थान' में बन रहा है, जो आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी करने का संकेत है।
करियर: दफ्तर में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा और सरकारी अटके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे। आपकी आय में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है।
मानसिक स्थिति: स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी सकारात्मक सोच तनाव को कोसों दूर रखेगी।
सावधानी: पार्टनर के साथ बातचीत (Communication) जारी रखें ताकि रिश्तों में कोई गलतफहमी न आए।
 

3. सिंह राशि: करियर में 'दिग्गी' सफलता और राजयोग

चूंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और वे कर्म भाव (10वें घर) में बुध के साथ आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए यह समय किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है।
प्रोफेशनल लाइफ: नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन और सैलरी हाइक मिल सकता है। समाज में आपका रुतबा और मान-सम्मान शिखर पर होगा।
पारिवारिक सुख: विवाहित जोड़ों को संतान पक्ष से कोई बड़ी और सुखद खुशखबरी मिल सकती है।
जीत: आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे और पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी।
 

4. कन्या राशि: भाग्य का साथ और नई पहचान

आपकी राशि के लिए यह राजयोग भाग्य स्थान (9वें भाव) में बन रहा है, जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला है।
विशेष लाभ: यह समय शिक्षकों, वकीलों, काउंसलर और ट्रेनर के लिए बेहतरीन है। आपकी सलाह की समाज में सराहना होगी।
यात्राएं: किसी तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की सुखद यात्रा के योग बन रहे हैं। रिश्तों में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा।
सावधानी: पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने बजट को संतुलित रखें, क्योंकि धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है।
 
सार: 14 मई से शुरू हो रहा यह बुधादित्य योग इन राशियों के लिए उन्नति के द्वार खोलने वाला है। सूर्य की ऊर्जा और बुध की बुद्धि का यह मेल आपके जीवन में स्थिरता और सफलता लेकर आएगा।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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