Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 मई 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 21 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: अधिकमास में 3 साल बाद बन रहे 2 प्रदोष व्रत, चंद्र और शनिदोष से मुक्ति पाने का दुर्लभ मौका क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 21 मई 2026, गुरुवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। गुरुवार का दिन होने और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग होने से आज का दिन धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है।

आज का पंचांग: 21 मई 2026

वार: गुरुवार

तिथि: पंचमी

पक्ष: शुक्ल पक्ष

नक्षत्र: पुनर्वसु (शाम 07:16 पीएम तक), उसके बाद पुष्य

योग: शूल (सुबह 05:01 एएम तक), उसके बाद गण्ड

करण: कौलव (दोपहर 11:53 एएम तक), उसके बाद तैतिल

सूर्य राशि: वृषभ

चंद्र राशि: मिथुन (दोपहर 01:05 पीएम तक), उसके बाद कर्क

शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:01 एएम से 04:44 एएम

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:47 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 02:01 पीएम से 03:44 पीएम

यमगंड (अशुभ)- सुबह 05:28 एएम से 07:11 एएम

गुलिक काल- सुबह 08:54 एएम से 10:37 एएम

आज का विशेष: गुरु-पुष्य योग का प्रारंभ

पुष्य नक्षत्र: आज शाम 07:16 पीएम से 'नक्षत्रों का राजा' पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है। गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग "गुरु-पुष्य योग" बनाता है, जो खरीदारी, निवेश और नए व्यापार की शुरुआत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:52 से 12:47 के बीच का समय किसी भी शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम है।

उपाय: आज भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनें और चने की दाल का दान करें। शाम को पुष्य नक्षत्र शुरू होने के बाद सोना या कीमती वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ रहेगा।

विशेष सावधानी: आज गण्ड योग का प्रभाव रहेगा, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय धैर्य रखें और बड़ों की सलाह अवश्य लें।