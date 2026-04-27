मंगल गोचर अलर्ट: 2 साल बाद मेष राशि में एंट्री से बदल सकती है दुनिया की दशा और दिशा

Effects of Mars Transit in Aries: 02 अप्रैल से 10 मई तक मंगल मीन में शनि के साथ रहकर देश और दुनिया सहित राशियों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते रहेंगे लेकिन 11 मई 2026, सोमवार को दोपहर 12:50 बजे मंगल ग्रह अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर अपनी स्वामित्व वाली मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर मंगल सूर्य और बुध से युति बनाएंगे। यह समय देश और दुनिया में बदलाव का समय रहेगा।

रूचक महापुरुष राजयोग:

मेष राशि मंगल की स्वराशि है, इसलिए यहाँ मंगल का गोचर अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। 11 मई 2026 को जब मंगल मेष में प्रवेश करेंगे, तो वे 'रूचक महापुरुष राजयोग' का निर्माण करेंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका देश और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

1. भारत (देश) पर प्रभाव

भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, जिसके अनुसार मंगल का यह गोचर बारहवें (व्यय) भाव में होगा।

सैन्य शक्ति और सुरक्षा: भारत अपनी रक्षा प्रणाली और सैन्य शक्ति में बड़ा निवेश कर सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ेगी। नई रक्षा तकनीक या मिसाइल परीक्षण की खबरें आ सकती हैं।

प्रशासनिक कठोरता: सरकार कड़े और साहसी निर्णय ले सकती है। आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन अधिक सक्रिय और सख्त नजर आएगा।

अर्थव्यवस्था: रियल एस्टेट और जमीन-जायदाद के व्यापार में तेजी आएगी। हालांकि, अग्नि दुर्घटनाओं या बिजली से जुड़ी समस्याओं के प्रति देश को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

2. दुनिया (विश्व) पर प्रभाव

मंगल युद्ध और ऊर्जा का कारक है, इसलिए वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित बदलाव दिख सकते हैं:

युद्ध और तनाव: मेष एक अग्नि तत्व राशि है। मंगल का यहाँ होना वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्षों में आक्रामकता (Aggression) बढ़ा सकता है। कुछ देशों के बीच सीमा विवाद या बयानबाजी और तेज हो सकती है।

नेतृत्व में बदलाव: दुनिया भर में कई देशों के नेताओं के तेवर अधिक आक्रामक और "पहले मैं" (First Me) वाले हो सकते हैं। नए राजनीतिक गठबंधनों या तख्तापलट जैसी हलचल की संभावना बनी रहती है।

ऊर्जा और तकनीक: अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा और नई ऊर्जा तकनीकों (Green Energy/Solar) के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।

खेल और साहस: वैश्विक स्तर पर खेल जगत में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। साहसिक गतिविधियों (Adventure Sports) की ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा।

3. प्राकृतिक और सामान्य प्रभाव

अग्नि और तापमान: इस गोचर के दौरान गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। जंगलों में आग (Wildfires) या ज्वालामुखी गतिविधियों में तेजी आने की आशंका रहती है।

दुर्घटनाएं: वाहन और मशीनरी के प्रयोग में जल्दबाजी के कारण बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए वैश्विक स्तर पर परिवहन सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत होगी।