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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (12:40 IST)

मेष में बनने वाला है मंगलादित्य, बुधादित्य और त्रिग्रही योग: इन 5 राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा

The image features the zodiac and the planet Mars, with the caption reading 'Mangaladitya Yoga'.
अगले माह मई 2026 में मेष राशि में मंगल, सूर्य और बुध की युति से एक अत्यंत शक्तिशाली 'त्रिग्रही योग' का निर्माण होने जा रहा है। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, जहाँ मंगल स्वग्रही होकर अत्यंत बलवान होंगे। इसी राशि में सूर्य अपनी उच्च स्थिति में विराजमान रहेंगे, जो बुध के साथ मिलकर 'बुधादित्य योग' और मंगल के साथ मिलकर 'मंगलादित्य योग' बनाएंगे।
 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की यह दुर्लभ स्थिति 5 विशेष राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाली साबित होगी। इन जातकों को अचानक धन लाभ, करियर में उन्नति और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं:

1. मेष राशि (Aries)

चूंकि यह योग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए सबसे अधिक लाभ आपको ही मिलेगा। मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और रुके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे। सेहत में सुधार होगा और समाज में आपका कद बढ़ेगा।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और निवेश से बड़ा लाभ होने की संभावना है। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आप व्यापारिक सौदों में सफलता प्राप्त करेंगे। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा।
 

3. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के स्वामी सूर्य इस समय उच्च के रहेंगे, जो आपके लिए 'राजयोग' जैसा फल देंगे। यदि आप विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, तो यह समय सर्वोत्तम है। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा।
 

4. तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह योग साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता दिला सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के सहयोग से कोई बड़ा आर्थिक लक्ष्य पूरा होगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। नई नौकरी के प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में यह युति संतान सुख और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा रहेगा; प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। अचानक धन प्राप्ति (जैसे लॉटरी या शेयर बाजार) के संकेत मिल रहे हैं। आपके रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा होगी।
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