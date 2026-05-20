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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : बुधवार, 20 मई 2026 (15:52 IST)

2 जून से कर्क राशि में गुरु का महागोचर, जानें 12 राशियों पर क्या पड़ेगा शुभ-अशुभ प्रभाव

The image features Lord Brihaspati with the planet Jupiter in the background, and the Zodiac on the other side.
ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर (Transits) एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि कर्क (Cancer) में प्रवेश करते हैं, तो उनकी शुभता और सकारात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और गुरु-चंद्रमा का यह संबंध बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि बृहस्पति का कर्क राशि में यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा।

मेष राशि (Aries)

बृहस्पति आपके चौथे (सुख, माता, वाहन) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आपके पारिवारिक सुख में भारी वृद्धि होगी। नया घर या गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में मान-सम्मान बढ़ेगा और मानसिक शांति मिलेगी।
 

वृषभ राशि (Taurus)

बृहस्पति आपके तीसरे (पराक्रम, भाई-बहन) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों से संबंध सुधरेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। लेखन और संचार के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
 

मिथुन राशि (Gemini)

बृहस्पति आपके दूसरे (धन, वाणी, परिवार) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है।

कर्क राशि (Cancer)

बृहस्पति आपकी ही राशि यानी आपके पहले (लग्न) भाव में आ रहे हैं। गुरु यहाँ उच्च के होंगे।
प्रभाव: यह समय आपके स्वर्णिम काल की शुरुआत है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी।
 

सिंह राशि (Leo)

बृहस्पति आपके बारहवें (व्यय, विदेश, मोक्ष) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे शुभ कार्यों या धार्मिक यात्राओं पर होंगे। जो लोग विदेश जाने या विदेश से व्यापार करने की सोच रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा।
 

कन्या राशि (Virgo)

बृहस्पति आपके ग्यारहवें (लाभ और आय) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं पूरी होंगी। बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश से अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं।

तुला राशि (Libra)

बृहस्पति आपके दसवें (कर्म, करियर, व्यवसाय) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: नौकरी और बिजनेस में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं या प्रमोशन के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बृहस्पति आपके नौवें (भाग्य और धर्म) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। हर काम में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थ यात्राएं होने के प्रबल योग हैं।
 

धनु राशि (Sagittarius)

बृहस्पति आपके आठवें (आयु, गुप्त विद्या, शोध) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: यह समय मिले-जुले परिणाम देगा। सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अचानक धन लाभ (जैसे पैतृक संपत्ति या लॉटरी) के योग बन सकते हैं। आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्यों (जैसे ज्योतिष, रिसर्च) में रुचि बढ़ेगी।
 

मकर राशि (Capricorn)

बृहस्पति आपके सातवें (विवाह, साझेदारी, दैनिक व्यवसाय) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: अविवाहित लोगों के विवाह के मजबूत योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव दूर होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

बृहस्पति आपके छठे (रोग, ऋण, शत्रु) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: आपको अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय मिलेगी। यदि कोई पुराना कर्ज था, तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। हालांकि, अपने स्वास्थ्य और खान-पान को लेकर सतर्क रहें। कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
 

मीन राशि (Pisces)

बृहस्पति आपके पांचवें (संतान, शिक्षा, प्रेम) भाव में गोचर करेंगे।
प्रभाव: छात्रों के लिए यह समय बेहद शानदार रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्तियों को खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपकी रचनात्मकता (Creativity) चरम पर होगी।
 
नोट: यह राशिफल गोचर के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति और वर्तमान महादशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बदलाव हो सकता है।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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