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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 11 मई 2026 (13:14 IST)

मंगल का मेष राशि में गोचर, 6 राशियों के लिए अपराजेय योग शुरू

mangal ka mesh rashi me gochar
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1. मेष (Aries): 

मंगल आपके ही घर में आ रहे हैं, जिससे आप किसी 'सुपरहीरो' जैसी ऊर्जा महसूस करेंगे। व्यक्तित्व में गजब की चमक आएगी और रुके हुए काम आपकी जिद के आगे घुटने टेक देंगे। बस ध्यान रहे, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बारीक लकीर होती है; उसे पार न करें। वाहन चलाते समय और पार्टनर से बात करते समय अपना पारा ठंडा रखें।
 

2. मिथुन (Gemini):

आपके लिए यह गोचर किसी 'मनी मैग्नेट' की तरह काम करेगा। आमदनी के बंद दरवाजे खुलेंगे और पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, लेकिन अपनी लव लाइफ में बहसबाजी को जगह न दें, वरना बना-बनाया माहौल बिगड़ सकता है।
 

3. कर्क (Cancer):

करियर के मोर्चे पर आप छा जाने वाले हैं। मंगल आपके कर्म स्थान पर बैठकर आपको पावरफुल बनाएंगे। दफ्तर में आपकी धाक जमेगी और प्रमोशन का लेटर हाथ में आ सकता है। सफलता के इस शोर में अपनी सेहत और परिवार की मुस्कुराहट को नजरअंदाज न करें।
 

4. सिंह (Leo):

किस्मत का सितारा अब बुलंद है। मंगल आपके भाग्य भाव में बैठकर आपकी धार्मिक यात्राओं और संपत्ति के योग बना रहे हैं। आप जो भी नया निवेश करेंगे, उसमें लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं। हालांकि, अपने विचारों में थोड़ा लचीलापन रखें और पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें।
 

5. वृश्चिक (Scorpio):

चूंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और छठे भाव में जा रहे हैं, तो आप इस दौरान अजेय रहेंगे। कंपटीशन हो या ऑफिस की राजनीति, आप सबको पछाड़कर आगे निकलेंगे। बस अपनी पुरानी किसी चोट या शारीरिक थकान को हल्के में न लें। यह समय संघर्ष से सफलता की ओर बढ़

6. कुंभ (Aquarius):

मंगल का यह गोचर आपको रिस्क लेने का साहस देगा। मार्केटिंग, मीडिया या सेल्स से जुड़े लोगों के लिए यह चांदी काटने वाला समय है। आपकी मेहनत अब सीधे बैंक बैलेंस में नजर आएगी। बस आवेश में आकर अपने भाई-बहनों से संबंध खराब न होने दें। आपकी निडरता ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
 
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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