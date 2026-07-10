शनि की उल्टी चाल: 138 दिनों तक मीन राशि में वक्री रहेंगे शनिदेव, जानें अपनी राशि का हाल
shani ki vakri chaal: न्याय के देवता शनि ग्रह वर्तमान में बृहस्पति की राशि मीन में विराजमान हैं, जहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस बीच 27 जुलाई 2026 की रात से 11 दिसंबर 2026 की सुबह तक शनिदेव पूरे 138 दिनों के लिए वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं। शनि की इस टेढ़ी चाल का सभी 12 राशियों पर कैसा और क्या असर पड़ेगा, आइए नए अंदाज में संक्षिप्त में जानते हैं।
मेष से कर्क: किसे राहत, कहाँ रुकावट?
मेष राशि: साढ़ेसाती के प्रथम चरण में और द्वादश भाव में वक्री शनि आपकी बेवजह की भाग-दौड़ और खर्चों पर लगाम लगाएंगे। हालांकि, बिजनेस और नौकरी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। बनते काम अचानक अटकने से धैर्य रखना होगा।
वृषभ राशि: आपकी राशि के लिए योगकारक शनि अब लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। धन लाभ तो होगा, लेकिन उसकी गति धीमी पड़ जाएगी। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा और पिता या वरिष्ठों से सहयोग पाने में कठिनाई होगी।
मिथुन राशि: कर्म भाव में शनि का वक्री होना आपके लिए वरदान जैसा है। वैवाहिक अनबन दूर होगी और बेरोजगारों को नई नौकरी मिल सकती है। सरकारी अड़चनें दूर होंगी, बस कार्यस्थल पर लापरवाही से बचें।
कर्क राशि: भाग्य भाव में शनि की उल्टी चाल से दैनिक रोजगार में मामूली अड़चनें आ सकती हैं। पिता की सेहत या करियर को लेकर नई चिंताएं उभर सकती हैं, लेकिन अपनी जागरूकता से आप स्थिति को संभाल लेंगे।
सिंह से वृश्चिक: ढैया का असर और चुनौतियों का सामना
सिंह राशि: अष्टम भाव (शनि की ढैया) में वक्री होने से शनि आपकी पुरानी परेशानियों को कम करेंगे। अटके हुए काम अचानक पूरे होंगे और जीवनसाथी के साथ विवाद थमेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर होगा।
कन्या राशि: सप्तम भाव के शनि अब कम परेशान करेंगे। जीवनसाथी से अनबन खत्म होगी और दैनिक रोजगार चमकेगा। हालांकि, लव लाइफ में थोड़ी अड़चनें आ सकती हैं और कंपटीशन का स्तर बढ़ सकता है।
तुला राशि: छठे भाव में वक्री होने से शनिदेव की शुभता का ग्राफ थोड़ा गिर सकता है। सुख-सुविधाएं होते हुए भी आप मानसिक रूप से उनका आनंद नहीं ले पाएंगे। लव लाइफ और पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा तनाव संभव है।
वृश्चिक राशि: पंचम भाव के वक्री शनि संतान के साथ चल रही गलतफहमियों को दूर करेंगे। यदि पुराने निवेश में घाटा हो रहा था, तो सुधार का मौका मिलेगा। यात्राओं में सावधानी रखें।
धनु से मीन: साढ़ेसाती का प्रभाव और आर्थिक फेरबदल
धनु राशि: चौथे भाव (शनि की ढैया) में शनि का वक्री होना राहत देगा। अनचाहा ट्रांसफर टल जाएगा, सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और सीने के रोगों से आराम मिलेगा। हालांकि, धन के मामलों में थोड़ा असंतोष रह सकता है।
मकर राशि: आपकी राशि के स्वामी शनि तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी होगा। आर्थिक लाभ का ग्राफ थोड़ा धीमा रहेगा। मित्रों और भाइयों से संबंध मधुर बनाकर रखें।
कुंभ राशि: साढ़ेसाती के अंतिम चरण में दूसरे भाव के वक्री शनि आपको मिला-जुला फल देंगे। पारिवारिक कलह और धन हानि रुकने का रास्ता मिलेगा। हालांकि, शारीरिक कमजोरी और विदेशी मामलों में बाधाएं आ सकती हैं।
मीन राशि: आपकी राशि में ही शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। यहाँ वक्री शनि पुरानी बीमारियों और आर्थिक रुकावटों को तो दूर करेंगे, लेकिन कोई नई चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। आलस्य से बचें और सेहत का ध्यान रखें।
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
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Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल
Numerology Weekly Horoscope: यहां 13 से 19 जुलाई 2026 के इस साप्ताहिक अंक राशिफल में आप जानेंगे कि किस मूलांक के जातकों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, किसे आर्थिक लाभ के संकेत हैं, किन लोगों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और किनके लिए प्रेम व पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है।
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।