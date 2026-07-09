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शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन: इन 5 राशियों को मिल सकता है अचानक धन लाभ और करियर में तरक्की
ज्योतिष शास्त्र में धन, वैभव, ऐश्वर्य और प्रेम के कारक ग्रह 'शुक्र' का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में शुक्र देव सिंह राशि में विराजमान हैं, और अब वे जल्द ही अपने नक्षत्र में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र परिवर्तन का सीधा सकारात्मक असर कुछ विशेष राशियों पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं शुक्र के इस गोचर का पूरा शेड्यूल और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी किस्मत इस दौरान चमकने वाली है।
शुक्र के नक्षत्र गोचर का समय
शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन जुलाई से अगस्त के बीच दो चरणों में होगा:
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश: 16 जुलाई को शुक्र देव मघा नक्षत्र से निकलकर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र में वे 29 जुलाई तक विराजमान रहेंगे।
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश: इसके बाद 29 जुलाई को शुक्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जहां वे 11 अगस्त तक स्थिति रहेंगे।
इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र देव
सिंह राशि में रहते हुए शुक्र का पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जाना निम्नलिखित 5 राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। 16 जुलाई से 11 अगस्त तक का यह समय इन 5 राशियों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। शुक्र देव की कृपा से इन जातकों के जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की के नए द्वार खुलेंगे।
1. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बेहद मजबूत होने वाला है। निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी।
2. मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में नए अवसर लेकर आएगा। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो सफलता मिल सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और अटके हुए काम गति पकड़ेंगे।
3. सिंह राशि (Leo)
चूंकि शुक्र वर्तमान में सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे अधिक और सीधा लाभ आपको मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं और पार्टनरशिप के कामों से लाभ होगा।
4. तुला राशि (Libra)
तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा।
5. धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों को इस अवधि में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक या मांगलिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिल सकता है। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी।
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