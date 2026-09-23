Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 24 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 24 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा। आपके प्रयास सफल होंगे और काम समय पर पूरे होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ समझदारी और विश्वास बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: दूध में केसर मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को तरक्की या नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।
धन: नए व्यापारिक सौदों से अच्छा मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: काम की अधिकता के कारण थकान हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा, शोध या विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है।
धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: दफ्तर में सतर्क रहकर काम करें। विरोधी हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, विवाद से दूर रहें।
लव: प्रेम रिश्तों में गलतफहमियां न पनपने दें।
धन: अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधारी लेनदेन से बचें।
स्वास्थ्य: पेट या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। कोई तोहफा मिल सकता है।
धन: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।
उपाय: मंदिर में पीले फल का दान करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: बौद्धिक कार्यों, लेखन और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और नई पहचान मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन सकारात्मक रहेगा।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को सीनियर्स की ओर से नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धैर्य से काम लें।
लव: पारिवारिक मुद्दों पर पार्टनर की राय महत्वपूर्ण रहेगी।
धन: वाहन से जुड़े सौदों में धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: माता और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके हुए आधिकारिक काम तेजी से पूरे होंगे।
लव: लव पार्टनर से रिश्ता और मजबूत होगा।
धन: व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी, आय के स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी। शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।
उपाय: भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आपकी वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी प्रभावित होंगे। नए संपर्क बनेंगे।
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: संचित धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: गले या दांत की सामान्य समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: चंद्रमा आपकी राशि में रहने से आपके व्यक्तित्व, प्रभाव और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा।
लव: पार्टनर के प्रति भावनात्मक झुकाव बढ़ेगा।
धन: व्यापार में नए सौदों से बड़ा मुनाफा हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं और गॉसिप से दूर रहें। अपने काम को प्राथमिकता दें।
लव: पार्टनर से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद बनाए रखें।
धन: फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। अनचाहा खर्च आ सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: मंदिर में बेसन के लड्डू अर्पित करें।
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