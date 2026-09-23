Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 24 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 24 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा। आपके प्रयास सफल होंगे और काम समय पर पूरे होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ समझदारी और विश्वास बढ़ेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: दूध में केसर मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: नौकरी-पेशा लोगों को तरक्की या नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।

धन: नए व्यापारिक सौदों से अच्छा मुनाफा होगा।

स्वास्थ्य: काम की अधिकता के कारण थकान हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा, शोध या विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है।

धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: दफ्तर में सतर्क रहकर काम करें। विरोधी हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, विवाद से दूर रहें।

लव: प्रेम रिश्तों में गलतफहमियां न पनपने दें।

धन: अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधारी लेनदेन से बचें।

स्वास्थ्य: पेट या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है।

लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। कोई तोहफा मिल सकता है।

धन: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।

उपाय: मंदिर में पीले फल का दान करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।

धन: आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या सिरदर्द हो सकता है।

उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: बौद्धिक कार्यों, लेखन और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और नई पहचान मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन सकारात्मक रहेगा।

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: नौकरी-पेशा लोगों को सीनियर्स की ओर से नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धैर्य से काम लें।

लव: पारिवारिक मुद्दों पर पार्टनर की राय महत्वपूर्ण रहेगी।

धन: वाहन से जुड़े सौदों में धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: माता और अपनी सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके हुए आधिकारिक काम तेजी से पूरे होंगे।

लव: लव पार्टनर से रिश्ता और मजबूत होगा।

धन: व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी, आय के स्रोत खुलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी। शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।

उपाय: भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आपकी वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी प्रभावित होंगे। नए संपर्क बनेंगे।

लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या डिनर का प्लान बन सकता है।

धन: संचित धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होंगी।

स्वास्थ्य: गले या दांत की सामान्य समस्या हो सकती है।

उपाय: 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: चंद्रमा आपकी राशि में रहने से आपके व्यक्तित्व, प्रभाव और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा।

लव: पार्टनर के प्रति भावनात्मक झुकाव बढ़ेगा।

धन: व्यापार में नए सौदों से बड़ा मुनाफा हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं और गॉसिप से दूर रहें। अपने काम को प्राथमिकता दें।

लव: पार्टनर से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद बनाए रखें।

धन: फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। अनचाहा खर्च आ सकता है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: मंदिर में बेसन के लड्डू अर्पित करें।



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