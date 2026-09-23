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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 24 September 2026 (07:01 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 24 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 24 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 23 Sep 2026 (10:39 IST)
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मेष (Aries)
Today 24 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा। आपके प्रयास सफल होंगे और काम समय पर पूरे होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ समझदारी और विश्वास बढ़ेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: दूध में केसर मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को तरक्की या नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।
धन: नए व्यापारिक सौदों से अच्छा मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: काम की अधिकता के कारण थकान हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा, शोध या विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलने के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है।
धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: दफ्तर में सतर्क रहकर काम करें। विरोधी हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, विवाद से दूर रहें।
लव: प्रेम रिश्तों में गलतफहमियां न पनपने दें। 
धन: अनचाहे खर्चों पर नियंत्रण रखें। उधारी लेनदेन से बचें।
स्वास्थ्य: पेट या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। 
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। कोई तोहफा मिल सकता है।
धन: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे।
उपाय: मंदिर में पीले फल का दान करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से जुकाम या सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: बौद्धिक कार्यों, लेखन और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और नई पहचान मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन सकारात्मक रहेगा।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को सीनियर्स की ओर से नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धैर्य से काम लें।
लव: पारिवारिक मुद्दों पर पार्टनर की राय महत्वपूर्ण रहेगी।
धन: वाहन से जुड़े सौदों में धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: माता और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके हुए आधिकारिक काम तेजी से पूरे होंगे।
लव: लव पार्टनर से रिश्ता और मजबूत होगा।
धन: व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी, आय के स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी। शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहेंगे। 
उपाय: भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आपकी वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी प्रभावित होंगे। नए संपर्क बनेंगे।
लव: पार्टनर के साथ शॉपिंग या डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: संचित धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: गले या दांत की सामान्य समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का जाप करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: चंद्रमा आपकी राशि में रहने से आपके व्यक्तित्व, प्रभाव और निर्णय लेने की क्षमता में निखार आएगा।
लव: पार्टनर के प्रति भावनात्मक झुकाव बढ़ेगा।
धन: व्यापार में नए सौदों से बड़ा मुनाफा हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं और गॉसिप से दूर रहें। अपने काम को प्राथमिकता दें।
लव: पार्टनर से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद बनाए रखें।
धन: फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। अनचाहा खर्च आ सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: मंदिर में बेसन के लड्डू अर्पित करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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