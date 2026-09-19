Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 22 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 22 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।
धन: व्यापार में नए सौदों से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, थकान से राहत मिलेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: एकादशी का दिन धार्मिक और पेशेवर दोनों मोर्चों पर शुभ है। भाग्य का साथ मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में गहराई आएगी।
धन: वित्तीय निवेश से भविष्य में बड़ा लाभ होगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु का केसर से अभिषेक करें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।
लव: साथी के साथ किसी बात पर बहस न करें।
धन: अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं। जोखिमभरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन संबंधी तकलीफ हो सकती है।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है।
लव: प्रेम जीवन और दांपत्य दोनों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने से दैनिक आय बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी अनुभव करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाएं।
सिंह राशि (Leo)
करियर: दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी। प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा।
धन: रुका हुआ धन वापस आ सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से बचें, गले में खराश हो सकती है।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: शेयर बाजार में सोच-समझकर किया निवेश लाभ देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और खुशी महसूस होगी।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: नौकरी-पेशा लोग अधिकारियों से संवाद बनाकर रखें। काम का दबाव रह सकता है।
लव: पारिवारिक मामलों को लेकर पार्टनर की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी।
धन: संपत्ति या वाहन की खरीदारी पर विचार बन सकता है।
स्वास्थ्य: माता और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को फल या अन्न दान करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: आपके साहस और पराक्रम से अटके काम पूरे होंगे। नई व्यावसायिक यात्रा का योग है।
लव: भाई-बहनों और पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सबका दिल जीत लेंगे। सीनियर्स प्रभावित होंगे।
लव: पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा।
धन: संचित धन में वृद्धि होगी। निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: गले या दांत की सामान्य तकलीफ हो सकती है।
उपाय: केले के पेड़ का पूजन करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: शाम तक चंद्रमा आपकी राशि में होने से आपके प्रभाव और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।
धन: नए व्यापारिक सौदों से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: दफ्तर में सतर्क रहकर काम करें। शाम के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। बजट रखकर चलें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं।
मीन राशि (Pisces)
करियर: सीनियर्स और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। काम आसानी से संपन्न होंगे।
लव: लव लाइफ में खुशियां रहेंगी। मनोरंजक शाम बीतेगी।
धन: उधारी का पैसा वापस मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: मंदिर में पीले फूल अर्पित करें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।