Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 22 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 22 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा।

धन: व्यापार में नए सौदों से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, थकान से राहत मिलेगी।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: एकादशी का दिन धार्मिक और पेशेवर दोनों मोर्चों पर शुभ है। भाग्य का साथ मिलेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में गहराई आएगी।

धन: वित्तीय निवेश से भविष्य में बड़ा लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु का केसर से अभिषेक करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।

लव: साथी के साथ किसी बात पर बहस न करें।

धन: अनचाहे खर्चों पर लगाम लगाएं। जोखिमभरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: पेट या पाचन संबंधी तकलीफ हो सकती है।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: साझेदारी के बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन शुभ है।

लव: प्रेम जीवन और दांपत्य दोनों में मधुरता बनी रहेगी।

धन: व्यापार में नए ग्राहक जुड़ने से दैनिक आय बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी अनुभव करेंगे।

उपाय: भगवान विष्‍णु के समक्ष दीपक जलाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी। प्रतिस्पर्धियों पर आपकी जीत होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा।

धन: रुका हुआ धन वापस आ सकता है।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से बचें, गले में खराश हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।

लव: जीवनसाथी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है।

धन: शेयर बाजार में सोच-समझकर किया निवेश लाभ देगा।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति और खुशी महसूस होगी।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरी-पेशा लोग अधिकारियों से संवाद बनाकर रखें। काम का दबाव रह सकता है।

लव: पारिवारिक मामलों को लेकर पार्टनर की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी।

धन: संपत्ति या वाहन की खरीदारी पर विचार बन सकता है।

स्वास्थ्य: माता और अपनी सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को फल या अन्न दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आपके साहस और पराक्रम से अटके काम पूरे होंगे। नई व्यावसायिक यात्रा का योग है।

लव: भाई-बहनों और पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक है।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सबका दिल जीत लेंगे। सीनियर्स प्रभावित होंगे।

लव: पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा।

धन: संचित धन में वृद्धि होगी। निवेश से फायदा होगा।

स्वास्थ्य: गले या दांत की सामान्य तकलीफ हो सकती है।

उपाय: केले के पेड़ का पूजन करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: शाम तक चंद्रमा आपकी राशि में होने से आपके प्रभाव और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।

धन: नए व्यापारिक सौदों से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: दफ्तर में सतर्क रहकर काम करें। शाम के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

धन: अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। बजट रखकर चलें।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं।

मीन राशि (Pisces)

करियर: सीनियर्स और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। काम आसानी से संपन्न होंगे।

लव: लव लाइफ में खुशियां रहेंगी। मनोरंजक शाम बीतेगी।

धन: उधारी का पैसा वापस मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: मंदिर में पीले फूल अर्पित करें।



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