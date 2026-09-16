Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 17 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 17 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में गूढ़ या शोध से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।

लव: पार्टनर से किसी भी बात को छुपाना तनाव दे सकता है।

धन: वित्तीय लेनदेन में सतर्कता बरतें। जोखिमभरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापारिक साझेदारी में उत्तम लाभ मिलेगा। नए अनुबंध साइन हो सकते हैं।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस आ सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर आपके प्रयास रंग लाएंगे।

लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें, पुरानी बात को लेकर विवाद न करें।

धन: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। उधारी देने से बचें।

स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें, समस्या हो सकती है।

उपाय: मंदिर में मिठाई का दान करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की कला से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी।

लव: लव लाइफ में नयापन आएगा। पार्टनर के साथ तालमेल रहेगा।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन काम का दबाव बना रहेगा।

लव: पारिवारिक मुद्दों के कारण लव पार्टनर को समय कम दे पाएंगे।

धन: संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों में लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: माता की सेहत का ध्यान रखें। खुद को थकान से बचाएं।

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: पराक्रम और संपर्क सूत्र (नेटवर्किंग) से अटके काम तेजी से पूरे होंगे।

लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यात्राओं से धन लाभ होगा।

स्वास्थ्य: नियमित योग और ध्यान जारी रखें।

उपाय: केले के वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: वाणी पर संयम रखें। दफ्तर में किसी विवाद का हिस्सा बनने से बचें।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: संचित धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होंगी।

स्वास्थ्य: गले या दांत से जुड़ी सामान्य समस्या हो सकती है।

उपाय: मां दुर्गा को पीले फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में संचार कर रहा है, जिससे प्रभाव और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव: लव पार्टनर के प्रति झुकाव बढ़ेगा।

धन: नए व्यापारिक सौदों से अच्छा मुनाफा होगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विदेश से जुड़े कामों या दूर की यात्राओं में सफलता मिलेगी। सतर्क रहकर काम करें।

लव: साथी से दूरियां महसूस हो सकती हैं, संवाद बनाए रखें।

धन: अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: नींद न आने से थकावट रह सकती है।

उपाय: किसी गरीब को चने की दाल दान करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: करियर के लिहाज से बेहतरीन दिन है। सीनियर्स कार्यशैली से प्रभावित होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आय के योग बेहद मजबूत हैं। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कर्म भाव मजबूत रहने से नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

लव: लव पार्टनर आपकी सफलताओं में संबल बनेगा।

धन: व्यावसायिक लाभ अच्छा होगा।

स्वास्थ्य: काम का तनाव लेने से बचें, पर्याप्त नींद लें।

उपाय: 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक या पेशेवर यात्रा सफल और फलदायी रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ मांगलिक कार्य में शामिल होंगे।

धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलेगा।

स्वास्थ्य: पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें।

उपाय: मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं।





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