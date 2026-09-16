  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 17 September horoscope in Hindi 2026
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 17 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (10:28 IST)
google-news
मेष (Aries)
Today 17 September horoscope in Hindi : करियर: दफ्तर में गूढ़ या शोध से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: पार्टनर से किसी भी बात को छुपाना तनाव दे सकता है।
धन: वित्तीय लेनदेन में सतर्कता बरतें। जोखिमभरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: कमर या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापारिक साझेदारी में उत्तम लाभ मिलेगा। नए अनुबंध साइन हो सकते हैं।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस आ सकता है। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ अर्पित करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर आपके प्रयास रंग लाएंगे।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें, पुरानी बात को लेकर विवाद न करें।
धन: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। उधारी देने से बचें।
स्वास्थ्य: खानपान का विशेष ध्यान रखें, समस्या हो सकती है।
उपाय: मंदिर में मिठाई का दान करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की कला से कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी।
लव: लव लाइफ में नयापन आएगा। पार्टनर के साथ तालमेल रहेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन काम का दबाव बना रहेगा।
लव: पारिवारिक मुद्दों के कारण लव पार्टनर को समय कम दे पाएंगे।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों में लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: माता की सेहत का ध्यान रखें। खुद को थकान से बचाएं।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: पराक्रम और संपर्क सूत्र (नेटवर्किंग) से अटके काम तेजी से पूरे होंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। 
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यात्राओं से धन लाभ होगा।
स्वास्थ्य: नियमित योग और ध्यान जारी रखें।
उपाय: केले के वृक्ष के समक्ष दीपक जलाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: वाणी पर संयम रखें। दफ्तर में किसी विवाद का हिस्सा बनने से बचें।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी।
धन: संचित धन में वृद्धि होगी। योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य: गले या दांत से जुड़ी सामान्य समस्या हो सकती है।
उपाय: मां दुर्गा को पीले फूल अर्पित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में संचार कर रहा है, जिससे प्रभाव और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: लव पार्टनर के प्रति झुकाव बढ़ेगा। 
धन: नए व्यापारिक सौदों से अच्छा मुनाफा होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: विदेश से जुड़े कामों या दूर की यात्राओं में सफलता मिलेगी। सतर्क रहकर काम करें।
लव: साथी से दूरियां महसूस हो सकती हैं, संवाद बनाए रखें।
धन: अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: नींद न आने से थकावट रह सकती है।
उपाय: किसी गरीब को चने की दाल दान करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: करियर के लिहाज से बेहतरीन दिन है। सीनियर्स कार्यशैली से प्रभावित होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आय के योग बेहद मजबूत हैं। आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कर्म भाव मजबूत रहने से नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
लव: लव पार्टनर आपकी सफलताओं में संबल बनेगा।
धन: व्यावसायिक लाभ अच्छा होगा। 
स्वास्थ्य: काम का तनाव लेने से बचें, पर्याप्त नींद लें।
उपाय: 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक या पेशेवर यात्रा सफल और फलदायी रहेगी।
लव: पार्टनर के साथ मांगलिक कार्य में शामिल होंगे।
धन: पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें।
उपाय: मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
16 September Birthday: आपको 16 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

17 September Birthday: आपको 17 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 September Birthday: आपको 17 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 सितंबर, 2026)Today 17 September horoscope in Hindi : आज 17 सितंबर, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 सितंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 सितंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय17 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

शनि और शुक्र का षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए अटके कार्य होंगे पूर्ण, मिलेगा भाग्य का साथ

शनि और शुक्र का षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए अटके कार्य होंगे पूर्ण, मिलेगा भाग्य का साथज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में शनि ग्रह मीन राशि में और शुक्र ग्रह तुला राशि में विराजमान हैं। एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में स्थित होने के कारण शनि और शुक्र के मध्य षडाष्टक योग का निर्माण हुआ है।

Kanya Sankranti 2026: कन्या संक्रांति कब है? जानें महत्व, पूजा विधि और इस दिन दान करने से मिलने वाले पुण्य

Kanya Sankranti 2026: कन्या संक्रांति कब है? जानें महत्व, पूजा विधि और इस दिन दान करने से मिलने वाले पुण्यसूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति एक सौर घटना है। हिन्दू कैलेंडर के अनुसार पूरे वर्ष में प्रायः कुल 12 संक्रान्तियाँ होती हैं और प्रत्येक संक्रांति का अपना अलग महत्व होता है। शास्त्रों में संक्रांति की तिथि एवं समय को बहुत महत्व दिया गया है 17 सितंबर 2026 को सूर्य सिंह से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेगा। इस गोचर को कन्या संक्रांति कहते हैं।