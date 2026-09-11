Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 12 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 12 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। गलतफहमी तनाव दे सकती है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा।
लव: पारिवारिक मामलों के कारण प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है।
धन: संपत्ति या वाहन की खरीदारी का योग बन रहा है।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: पक्षियों को सप्तधान्य खिलाएं।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा।
लव: अपने रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं।
धन: दोस्तों के सहयोग से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: कंधे में हल्की तकलीफ हो सकती है।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
सिंह राशि (Leo)
करियर: वाणी पर नियंत्रण रखें। दफ्तर में किसी विवाद का हिस्सा बनने से बचें।
लव: पार्टनर के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। संचित धन में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: आर्थिक मामले सुलझेंगे। आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
तुला राशि (Libra)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को थोड़ा संभलकर काम करना होगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।
लव: लव पार्टनर से बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: बहते जल में थोड़ा तिल प्रवाहित करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में पदोन्नति की खबर मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: आय के योग बेहद मजबूत हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंद को जूते का दान करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: करियर के लिहाज से बेहतरीन दिन है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
उपाय: चींटियों को आटा और शक्कर डालें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन आएगा।
धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा।
उपाय: ॐ शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें। कोई भी नया बड़ा सौदा करने से पहले दस्तावेज़ों की जांच कर लें।
लव: भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें।
धन: जोखिमभरे निवेश से बचें। नुकसान की आशंका है।
स्वास्थ्य: ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: साझेदारी के काम में लाभ मिलने की संभावना है। नई योजनाएं फलीभूत होंगी।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन: दैनिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी से जुड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: मंदिर में नारियल अर्पित करें।
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