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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 12 September 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (10:27 IST)
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मेष (Aries)
Today 12 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।
लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। गलतफहमी तनाव दे सकती है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से फायदा होगा।
स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। 
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। 
उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा।
लव: पारिवारिक मामलों के कारण प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है।
धन: संपत्ति या वाहन की खरीदारी का योग बन रहा है।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: पक्षियों को सप्तधान्य खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा।
लव: अपने रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं। 
धन: दोस्तों के सहयोग से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: कंधे में हल्की तकलीफ हो सकती है।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: वाणी पर नियंत्रण रखें। दफ्तर में किसी विवाद का हिस्सा बनने से बचें।
लव: पार्टनर के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है।
धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। संचित धन में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: आर्थिक मामले सुलझेंगे। आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: नौकरी-पेशा लोगों को थोड़ा संभलकर काम करना होगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।
लव: लव पार्टनर से बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: बहते जल में थोड़ा तिल प्रवाहित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में पदोन्नति की खबर मिल सकती है।
लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। घूमने का प्लान बन सकता है।
धन: आय के योग बेहद मजबूत हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।
उपाय: जरूरतमंद को जूते का दान करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: करियर के लिहाज से बेहतरीन दिन है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
उपाय: चींटियों को आटा और शक्कर डालें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन आएगा। 
धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा। 
उपाय: ॐ शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें। कोई भी नया बड़ा सौदा करने से पहले दस्तावेज़ों की जांच कर लें।
लव: भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें। 
धन: जोखिमभरे निवेश से बचें। नुकसान की आशंका है।
स्वास्थ्य: ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: साझेदारी के काम में लाभ मिलने की संभावना है। नई योजनाएं फलीभूत होंगी।
लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन: दैनिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी से जुड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: मंदिर में नारियल अर्पित करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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