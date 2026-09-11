Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 12 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 12 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें। गलतफहमी तनाव दे सकती है।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से फायदा होगा।

स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: शनिदेव के समक्ष दीपक जलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ होगा।

लव: पारिवारिक मामलों के कारण प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है।

धन: संपत्ति या वाहन की खरीदारी का योग बन रहा है।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: पक्षियों को सप्तधान्य खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर होगा।

लव: अपने रिश्ते को लेकर गंभीर निर्णय ले सकते हैं।

धन: दोस्तों के सहयोग से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: कंधे में हल्की तकलीफ हो सकती है।

उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: वाणी पर नियंत्रण रखें। दफ्तर में किसी विवाद का हिस्सा बनने से बचें।

लव: पार्टनर के प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है।

धन: अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। संचित धन में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: आर्थिक मामले सुलझेंगे। आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: नौकरी-पेशा लोगों को थोड़ा संभलकर काम करना होगा। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।

लव: लव पार्टनर से बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा।

धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: बहते जल में थोड़ा तिल प्रवाहित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में पदोन्नति की खबर मिल सकती है।

लव: लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। घूमने का प्लान बन सकता है।

धन: आय के योग बेहद मजबूत हैं। धन की प्राप्ति हो सकती है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे।

उपाय: जरूरतमंद को जूते का दान करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: करियर के लिहाज से बेहतरीन दिन है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपाय: चींटियों को आटा और शक्कर डालें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा।

लव: लव पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन आएगा।

धन: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा।

उपाय: ॐ शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें। कोई भी नया बड़ा सौदा करने से पहले दस्तावेज़ों की जांच कर लें।

लव: भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें।

धन: जोखिमभरे निवेश से बचें। नुकसान की आशंका है।

स्वास्थ्य: ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: साझेदारी के काम में लाभ मिलने की संभावना है। नई योजनाएं फलीभूत होंगी।

लव: जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे।

धन: दैनिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ होगा।

स्वास्थ्य: त्वचा या एलर्जी से जुड़ी थोड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: मंदिर में नारियल अर्पित करें।





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