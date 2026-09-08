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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 09 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (10:12 IST)
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मेष (Aries)
Today 09 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी। नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।
स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। विवादों से दूरी बनाए रखें।
धन: अनावश्यक चीज़ों पर पैसा लगाने से बचें।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी बातें तनाव दे सकती हैं।
स्वास्थ्य: गर्दन में खिंचाव संभव है। आराम पर ध्यान दें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: संवाद और नेटवर्किंग से करियर में बड़े अवसर मिलेंगे। सीनियर्स खुश रहेंगे।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। थकान दूर होगी।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: दफ्तर में काम का दबाव अधिक रहेगा। संयम से काम निपटाएं।
धन: वित्तीय स्थिति में संतुलन बनाए रखें।
लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: पदोन्नति या नई नौकरी के नए दरवाजे खुल सकते हैं। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी। ताजगी का अनुभव करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: गुप्त शत्रुओं और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अपने काम से काम रखें।
धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
लव: लव पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।
स्वास्थ्य: आंखों की थकान या सिरदर्द हो सकता है।
उपाय: तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: टीम वर्क और सहकर्मियों के सहयोग से बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: जरूरतमंद को मिष्ठान्‍न का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: काम की अधिकता के बावजूद अपनी काबिलियत साबित करेंगे।
धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से निर्णय लें।
लव: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
स्वास्थ्य: बीपी की समस्या से बचें, तनाव न लें।
उपाय: शिवजी को लाल चंदन अर्पित करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे।
धन: आय में वृद्धि होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ आउटिंग की योजना बनेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: अपनी मेहनत से कठिन काम भी आसानी से पूरे कर लेंगे। सीनियर्स प्रभावित होंगे।
धन: संचित धन में वृद्धि होगी।
लव: जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का ध्यान रखें।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ा मंच मिल सकता है।
धन: आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा।
लव: लव पार्टनर से दिल की बात शेयर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।
उपाय: पक्षियों को दाना-पानी दें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी प्रतिभा का सम्मान होगा। अधिकारियों से प्रशंसा और इंसेंटिव मिल सकता है।
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है।
लव: दांपत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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