Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 09 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 09 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी। नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी मिल सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा।

स्वास्थ्य: दिनभर चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। विवादों से दूरी बनाए रखें।

धन: अनावश्यक चीज़ों पर पैसा लगाने से बचें।

लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी बातें तनाव दे सकती हैं।

स्वास्थ्य: गर्दन में खिंचाव संभव है। आराम पर ध्यान दें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: संवाद और नेटवर्किंग से करियर में बड़े अवसर मिलेंगे। सीनियर्स खुश रहेंगे।

धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी। थकान दूर होगी।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: दफ्तर में काम का दबाव अधिक रहेगा। संयम से काम निपटाएं।

धन: वित्तीय स्थिति में संतुलन बनाए रखें।

लव: जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: पदोन्नति या नई नौकरी के नए दरवाजे खुल सकते हैं। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी। ताजगी का अनुभव करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: गुप्त शत्रुओं और ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अपने काम से काम रखें।

धन: पैसों के मामले में सतर्क रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

लव: लव पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।

स्वास्थ्य: आंखों की थकान या सिरदर्द हो सकता है।

उपाय: तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: टीम वर्क और सहकर्मियों के सहयोग से बड़ा लक्ष्य हासिल करेंगे।

धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: जरूरतमंद को मिष्ठान्‍न का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: काम की अधिकता के बावजूद अपनी काबिलियत साबित करेंगे।

धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से निर्णय लें।

लव: साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

स्वास्थ्य: बीपी की समस्या से बचें, तनाव न लें।

उपाय: शिवजी को लाल चंदन अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे।

धन: आय में वृद्धि होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ आउटिंग की योजना बनेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: अपनी मेहनत से कठिन काम भी आसानी से पूरे कर लेंगे। सीनियर्स प्रभावित होंगे।

धन: संचित धन में वृद्धि होगी।

लव: जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों का ध्यान रखें।

उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को बड़ा मंच मिल सकता है।

धन: आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा।

लव: लव पार्टनर से दिल की बात शेयर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेडिटेशन करें।

उपाय: पक्षियों को दाना-पानी दें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी प्रतिभा का सम्मान होगा। अधिकारियों से प्रशंसा और इंसेंटिव मिल सकता है।

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है।

लव: दांपत्य जीवन में रोमांस बना रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।



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