Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 05 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 05 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी।
धन: वित्तीय लाभ के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
लव: प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी।
स्वास्थ्य: गले में समस्या हो सकती है।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: रचनात्मक विचारों से कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे।
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: वर्कप्लेस पर काम पर ध्यान केंद्रित करना हितकर रहेगा।
धन: धन का लेनदेन संभलकर करें।
लव: पारिवारिक मामलों को लेकर पार्टनर से तनाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: आपका आत्मविश्वास आपको नए शिखर पर ले जाएगा।
धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों की सूची बनाएं।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
लव: पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
तुला (Libra)
करियर: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं।
लव: लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस में काम की गोपनीयता बनाए रखना बेहतर होगा।
धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव रह सकता है।
लव: साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या मानसिक बेचैनी हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: आपको नई परियोजनाओं की जिम्मेदारी मिलेगी।
धन: आय में वृद्धि होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक यात्रा होगी।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: करियर में स्थिरता आएगी। दूर की यात्रा संभव है।
धन: धन का संचय करने में सफल रहेंगे।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी।
उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं तो सही दिशा में कदम बढ़ाएं।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
लव: लव पार्टनर के साथ मन की बात साझा करें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें।
मीन (Pisces)
करियर: लगन और मेहनत का परिणाम पदोन्नति के रूप में मिल सकता है
धन: आर्थिक दृष्टि से दिन भाग्यशाली रहेगा।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: केसर का तिलक लगाएं।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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