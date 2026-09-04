Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 05 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 05 September 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी।

धन: वित्तीय लाभ के योग हैं।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।

लव: प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी।

स्वास्थ्य: गले में समस्या हो सकती है।

उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: रचनात्मक विचारों से कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी।

धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: वर्कप्लेस पर काम पर ध्यान केंद्रित करना हितकर रहेगा।

धन: धन का लेनदेन संभलकर करें।

लव: पारिवारिक मामलों को लेकर पार्टनर से तनाव हो सकता है।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: आपका आत्मविश्वास आपको नए शिखर पर ले जाएगा।

धन: आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों की सूची बनाएं।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

धन: रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं।

लव: लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस में काम की गोपनीयता बनाए रखना बेहतर होगा।

धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव रह सकता है।

लव: साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या मानसिक बेचैनी हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: आपको नई परियोजनाओं की जिम्मेदारी मिलेगी।

धन: आय में वृद्धि होगी।

लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक यात्रा होगी।

स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी। दूर की यात्रा संभव है।

धन: धन का संचय करने में सफल रहेंगे।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी।

उपाय: पीपल के समक्ष दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में बदलाव की सोच रहे हैं तो सही दिशा में कदम बढ़ाएं।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

लव: लव पार्टनर के साथ मन की बात साझा करें।

स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: लगन और मेहनत का परिणाम पदोन्नति के रूप में मिल सकता है

धन: आर्थिक दृष्टि से दिन भाग्यशाली रहेगा।

लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: केसर का तिलक लगाएं।



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