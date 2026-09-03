बुध का कन्या राशि में गोचर: मेष से मीन तक 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें पूरा राशिफल

बुध का अपनी ही उच्च राशि कन्या में प्रवेश एक बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम है। 07 सितंबर 2026 से 02 दिसंबर 2026 तक का यह समय अत्यंत प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि इस दौरान शक्तिशाली 'भद्र राजयोग' का निर्माण हो रहा है। यद्यपि 24 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच बुध वक्री भी रहेंगे, फिर भी अपनी स्वराशि में होने के कारण वे अधिकांश राशियों को अनुकूल फल देने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है।

मेष राशि

बुध आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समय आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त इज़ाफा करेगा, जिससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग हैं और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। भाइयों और पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर होंगे तथा किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

वृषभ राशि

पंचम भाव में बुध का गोचर वैसे तो सामान्य माना जाता है, लेकिन स्वराशि में होने से यह आपको बेहतरीन परिणाम देगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, बस अपनी वाणी में थोड़ी मधुरता बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में भी सुधार देखने को मिलेगा।

मिथुन राशि

आपके राशि स्वामी बुध का चतुर्थ भाव में आना सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा। गृहस्थ जीवन में आ रही परेशानियों में कमी आएगी। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग बन सकते हैं। यदि माता जी का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा था, तो उसमें सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।

कर्क राशि

तृतीय भाव में बुध के गोचर से आपका पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन आपको अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) से बचना होगा। बातचीत के दौरान सौम्यता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। बिना वजह के खर्चों पर लगाम लगाएं। यात्राओं के योग बन रहे हैं, हालांकि यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का ध्यान ज़रूर रखें।

सिंह राशि

द्वितीय भाव में बुध का गोचर आर्थिक रूप से काफी लाभदायक सिद्ध होगा। धन संचय करने में सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में उग्र होकर न बोलें। कम बोलें लेकिन प्रभावकारी बोलें, इससे नौकरी और व्यवसाय दोनों में बड़ा लाभ होगा।

कन्या राशि

आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में राशि स्वामी का आना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। दशमेश का लग्न में बैठकर उच्च जैसा फल देना व्यापार और आजीविका में बेहतरीन अवसर दिलाएगा। व्यवसाय में चल रही रुकावटें दूर होंगी। समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, केवल अपने स्वभाव में उग्रता न आने दें।

तुला राशि

द्वादश भाव (12वें घर) में बुध का गोचर मिला-जुला रहेगा। इस दौरान आपको थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि, विदेश से जुड़े काम, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या सुदूर क्षेत्रों से लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। लंबी या व्यापारिक यात्राओं में सतर्कता बरतें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक राशि

एकादश यानी लाभ भाव में बुध का गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा।

धनु राशि

दशम भाव (कर्म स्थान) में बुध का विराजना आपके करियर के लिए बहुत शुभ है। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं और नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हालांकि, शनि-मंगल के प्रभाव के कारण जल्दबाज़ी और लापरवाही से बचना होगा।

मकर राशि

नवम यानी भाग्य भाव में स्वराशि के बुध आपको मिले-जुला परिणाम देंगे। भाग्य का सहारा पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो किसी नई जगह हाथ डालने से पहले पूरी पड़ताल कर लें। विद्यार्थियों और दैनिक व्यापारियों के लिए समय अनुकूल रहेगा।

कुंभ राशि

अष्टम भाव में बुध का गोचर ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। शोध, गूढ़ विज्ञान या रहस्यमयी विषयों से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। रुका हुआ धन मिल सकता है। हालांकि, सेहत, शिक्षा और प्रेम संबंधों के मामलों में कोई भी निर्णय धैर्यपूर्वक लें, जल्दबाज़ी न करें।

मीन राशि

सप्तम भाव में बुध का गोचर व्यापार और दांपत्य जीवन को प्रभावित करेगा। शुरुआत में जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें। व्यवसाय में कोई भी नया निवेश या पार्टनरशिप करने से पहले पूरी जांच-परख कर लें। संयम से काम लेने पर स्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी।