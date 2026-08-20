Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले 'बुध' 22 अगस्त 2026 को शाम 7:24 बजे सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह में गोचर करने जा रहे हैं। सिंह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और मान-सम्मान का प्रतीक है। बुध का यह गोचर मुख्य रूप से 5 चुनिंदा राशियों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। करियर में नए अवसरों के साथ व्यापार में आर्थिक उन्नति के मजबूत योग बनेंगे।

इन 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

मेष राशि: नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

मिथुन राशि: बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल (Communication Skills) के बल पर बड़े कार्य सिद्ध होंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

सिंह राशि: बुध का गोचर इसी राशि में हो रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता अपने चरम पर होगी। करियर में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है।

तुला राशि: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से अटकी योजनाएं फिर से शुरू होंगी और व्यापार में बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा।