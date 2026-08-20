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  4. Mercury enters Leo; the fortunes of these 5 zodiac signs will shine.
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (16:37 IST)

Budh Gochar 2026: बुध का सिंह राशि में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

The planet Mercury, the zodiac sign Leo, and the zodiac in picture
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (16:37 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले 'बुध' 22 अगस्त 2026 को शाम 7:24 बजे सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह में गोचर करने जा रहे हैं। सिंह राशि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और मान-सम्मान का प्रतीक है। बुध का यह गोचर मुख्य रूप से 5 चुनिंदा राशियों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। करियर में नए अवसरों के साथ व्यापार में आर्थिक उन्नति के मजबूत योग बनेंगे।

इन 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

मेष राशि: नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
 
मिथुन राशि: बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल (Communication Skills) के बल पर बड़े कार्य सिद्ध होंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
 
सिंह राशि: बुध का गोचर इसी राशि में हो रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता अपने चरम पर होगी। करियर में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है।
 
तुला राशि: अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से अटकी योजनाएं फिर से शुरू होंगी और व्यापार में बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा।
 
धनु राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिलेगी, साथ ही पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी।
 
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मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

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मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

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