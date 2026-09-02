शुक्र का अपनी ही राशि में गोचर: जानिए 12 राशियों पर प्रभाव और मालव्य राजयोग का गणित

2 सितंबर 2026, बुधवार को दोपहर 01:41 बजे सौंदर्य, प्रेम और सुख-समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश कर चुके हैं। केंद्र में अपनी स्वराशि में विराजमान होकर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह स्थिति 6 नवंबर 2026 तक बनी रहेगी।

हालांकि 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक शुक्र पूर्ण रूप से बलि और मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे यह समय विशेष लाभदायी रहेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य शुक्र के वक्री व अस्त होने के कारण परिणामों में मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलेगा।

राशिफल: 12 राशियों पर मालव्य योग का प्रभाव

मेष राशि (सप्तम भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: 3 अक्टूबर तक समय आर्थिक, पारिवारिक व व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत अनुकूल रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

सावधानी: 3 अक्टूबर के बाद व्यर्थ की यात्राओं और महिलाओं से विवाद से बचें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

वृषभ राशि (छठे भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: स्वराशि के प्रभाव से 3 अक्टूबर तक स्थितियां तुलनात्मक रूप से नियंत्रण में रहेंगी और मिश्रित फल मिलेंगे।

सावधानी: कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में ढिलाई न बरतें और मित्रों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता रखें।

मिथुन राशि (पंचम भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: विद्यार्थियों (विशेषकर कला व साहित्य क्षेत्र) के लिए यह गोचर वरदान समान है। विदेश से जुड़े कार्यों, नौकरी, प्रेम संबंधों व दांपत्य जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आमोद-प्रमोद के अवसर बढ़ेंगे।

कर्क राशि (चतुर्थ भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन खरीदने के योग बनेंगे। गृहस्थ जीवन में अनुकूलता रहेगी तथा प्रियजनों का दायरा और प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

सावधानी: 3 अक्टूबर के बाद उपलब्धियों की गति थोड़ी धीमी हो सकती है।

सिंह राशि (तृतीय भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मित्रों के सहयोग से लाभ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी। यात्रा से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता और शुभ समाचार प्राप्त होंगे।

कन्या राशि (द्वितीय भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: धन भाव में गोचर से नए वस्त्र, आभूषण व कलात्मक वस्तुओं की खरीदारी होगी। संगीत में रुचि बढ़ेगी और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।

सावधानी: वित्तीय निर्णय 3 अक्टूबर से पूर्व ही ले लें।

तुला राशि (प्रथम भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: व्यक्तित्व में निखार आएगा। घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। सुख-संपदा बढ़ेगी और राहु के कारण प्रेम में आ रही रुकावटें कम होंगी।

सावधानी: अष्टमेश होने के कारण छिटपुट अड़चनें संभव हैं, अतः कार्यों के प्रति लापरवाह न रहें।

वृश्चिक राशि (द्वादश भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: जन्म स्थान से दूर रहने वालों या विदेश से जुड़े व्यापार को जबरदस्त विस्तार मिलेगा।

सावधानी: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यावसायिक साझेदार के साथ ईमानदारी बनाए रखें और फिजूलखर्ची से बचें।

धनु राशि (एकादश भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: 3 अक्टूबर तक आय और लाभ के नए मार्ग खुलेंगे। नौकरीपेशा व व्यापारियों को भारी सफलता मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा व प्रेम संबंधों के लिए समय उत्तम है।

मकर राशि (दशम भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: कर्म भाव के स्वामी का अपने ही भाव में होना कार्यस्थल पर मजबूती देगा। ऑफिस में प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे।

सावधानी: काम में रिस्क लेने से बचें और कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा रखें, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आप पर बनी रहेगी।

कुंभ राशि (नवम भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। शासन-सत्ता से लाभ होगा और परिवार में मांगलिक व शुभ कार्य संपन्न होंगे।

मीन राशि (अष्टम भाव में गोचर)

सकारात्मक पहलू: अप्रत्याशित रूप से धन लाभ और गुप्त लाभ के योग बन रहे हैं।

सावधानी: प्रेम व वैवाहिक जीवन में मर्यादा बनाए रखें। वाहन चलाते समय तथा छोटी दूरी की यात्राओं के दौरान विशेष सावधानी बरतें।