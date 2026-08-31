मालव्य राजयोग से चमकेगा 5 राशियों का भाग्य: 02 सितंबर से शुक्र का स्वराशि में प्रवेश, क्या आपकी राशि है शामिल?

शुक्र ग्रह 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार की दोपहर लगभग 01 बजकर 41 मिनट पर तुला राशि में प्रवेश करने वाले। ये शुक्र ग्रह की अपनी स्वयं की राशि है। स्वयं की राशि में केंद्र में होकर शुक्र पंच महापुरुष योग में से एक मालव्य राजयोग का निर्माण करते हैं। 6 नवंबर तक शुक्र ग्रह इसी राशि में रहकर 5 राशियों को लाभ पहुचाएंगे। इस बीच शुक्र वक्री होकर अस्त भी होंगे। हालांकि 2 सितंबर से 03 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह पूरी मजबूती के साथ अच्छा परिणाम देंगे।

कर्क राशि (Cancer): सुख-सुविधाओं और खुशियों का आगमन

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का चौथे भाव में अपनी ही राशि में रहना एक बेहतरीन स्थिति बना रहा है। 3 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी रहेगा। इस दौरान आपकी लंबे समय से रुकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भूमि, मकान या नया वाहन खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और अपनों के साथ रिश्ते अधिक मजबूत होंगे। आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। हालांकि 3 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच सफलता की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह समय आपके लिए तरक्की और सुख लेकर आएगा।

सिंह राशि (Leo): पराक्रम में वृद्धि और करियर में उछाल

सिंह जातकों के लिए शुक्र का तीसरे भाव में गोचर आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। स्वराशि में मजबूत स्थिति के कारण 3 अक्टूबर तक आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। मित्रों के सहयोग से लाभ के अवसर बनेंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। यदि आपका काम ट्रैवल या नेटवर्किंग से जुड़ा है, तो यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रतिस्पर्धियों पर आप हावी रहेंगे। भाई-बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है।

कन्या राशि (Virgo): धन लाभ और आकर्षण में बढ़ोतरी

कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का दूसरे भाव में संचरण धन, वाणी और भाग्य का दरवाजा खोल रहा है। इस अवधि में आपके भौतिक सुख-साधनों में इजाफा होगा; आप अपने मनपसंद वस्त्र और आभूषण खरीद सकते हैं। संगीत और कला से जुड़े लोगों को विशेष सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना है। आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और पिता से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपको कोई बड़ा वित्तीय फैसला लेना है, तो उसे 3 अक्टूबर से पहले निपटा लेना ज्यादा समझदारी भरा रहेगा।

तुला राशि (Libra): व्यक्तित्व में निखार और नई ऊर्जा

आपकी अपनी ही राशि के लग्न भाव में शुक्र का विराजना आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त आकर्षण पैदा करेगा। यह समय मौज-मस्ती, घूमने-फिरने और दोस्तों के साथ यादगार पल बिताने का है। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर उत्तम रहेगा। हालांकि, अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण काम में मामूली रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन लग्नेश होने के नाते जीत आपकी ही होगी। आपको संपत्ति और सुखों का लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए यह समय प्रगति दिलाने वाला है। प्रेम संबंधों में चल रही पुरानी दूरियां और तनाव अब मिटने लगेंगे और रिश्तों में नयापन आएगा।

धनु राशि (Sagittarius): लाभ के नए अवसर और सफलता का योग

धनु राशि के जातकों के लिए लाभ भाव में अपनी ही राशि का शुक्र बैठा है, जो आपकी आमदनी में बंपर इजाफा कर सकता है। विशेष रूप से 2 सितंबर से 3 अक्टूबर का समय आपके लिए स्वर्णिम रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के साथ आर्थिक लाभ मिल सकता है, वहीं व्यापारियों को मनचाहा मुनाफा होगा। प्रतियोगिताओं में सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रेम जीवन के लिए यह गोचर अनुकूलता लाएगा। वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव चल रहा था, तो शुक्र का यह प्रभाव उन परेशानियों को दूर कर रिश्तों में मिठास घोलने का काम करेगा।