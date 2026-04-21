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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (10:58 IST)

शुक्र के वृषभ राशि में गोचर से बना मालव्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा अचानक से धन

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शुक्र 19 अप्रैल को अपनी ही राशि वृषभ (Taurus) में प्रवेश कर चुके हैं। अपनी राशि में होने के कारण शुक्र यहाँ 'मालव्य योग' जैसी स्थिति निर्मित करते हैं। यह विलासिता, प्रेम संबंधों और आर्थिक मजबूती का योग है। कला और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह बेहतरीन समय है। इस गोचर के चलते 5 राशियों को अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे।
 

मेष राशि (Aries): "जुबान पर शहद और हाथ में खर्च"

शुक्र आपकी राशि से दूसरे घर में बैठा है, जिसे 'धन और वाणी' का घर कहते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक होगी।
बातचीत का जादू: आप जो भी बोलेंगे, लोग उसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आपका कोई काम अटका हुआ था, तो अब उसे मीठी बातों से निकलवाने का सही समय है।
सोशल लाइफ: आपकी फ्रेंड लिस्ट लंबी होने वाली है। लोग आपकी कंपनी एन्जॉय करेंगे और आप महफिल की जान बनेंगे।
खर्च और शौक: अब वह समय है जब आप अपनी अलमारी अपडेट करेंगे। ब्रांडेड कपड़े, नए फोन या किसी महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर आपका पैसा खर्च होगा।
सावधानी: बाहर का खाना स्वादिष्ट तो लगेगा, लेकिन यह वजन और पेट की दिक्कतें भी दे सकता है। थोड़ा 'वर्कआउट' भी लिस्ट में शामिल रखें।
 

कर्क राशि (Cancer): "तरक्की और खुशियों का जैकपॉट"

शुक्र आपके 11वें भाव (इच्छा और लाभ) में है। ज्योतिष में इसे सबसे शुभ गोचरों में से एक माना जाता है क्योंकि यह आपकी पुरानी मुरादें पूरी करने वाला है।
पैसों की आवक: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो इंसेंटिव मिल सकता है और बिजनेस में हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आमदनी के एक से ज्यादा रास्ते नजर आएंगे।
रसूखदार दोस्त: आपकी जान-पहचान ऐसे लोगों से होगी जो समाज में ऊँचा रुतबा रखते हैं। यह नेटवर्किंग भविष्य में बहुत काम आएगी।
जमीन-जायदाद: अगर घर या प्लॉट खरीदने की सोच रहे थे, तो बात आगे बढ़ेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है।
प्यार की बहार: पार्टनर के साथ रिश्ते और गहरे होंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है।
 

तुला राशि (Libra): "अचानक लाभ और रहस्यमयी खिंचाव"

आपकी राशि के मालिक (शुक्र) खुद 8वें घर में बैठे हैं। यह घर थोड़ा 'सीक्रेट' होता है, इसलिए आपको मिलने वाले परिणाम भी थोड़े चौंकाने वाले होंगे।
अचानक धन लाभ: कहीं से रुका हुआ पैसा, टैक्स रिफंड या पैतृक संपत्ति से अचानक फायदा मिल सकता है। आपको ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी।
नया शौक: आपका मन उन चीजों में लगेगा जो रहस्यमयी हैं—जैसे ज्योतिष, इतिहास या गहरी रिसर्च। आप चीजों की गहराई तक जाना चाहेंगे।
ससुराल से संबंध: आपके ससुराल वालों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। उनसे कोई कीमती तोहफा या सहयोग मिल सकता है।
सावधानी: मीठे के प्रति आपका मोह बढ़ेगा। तुला राशि वालों को इस समय अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा, वरना शुगर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं।
 

कुंभ राशि (Aquarius): "ऐश-ओ-आराम और सुकूनभरा घर"

शुक्र आपके चौथे भाव (सुख और माता) में है। यह समय आपको यह एहसास कराएगा कि 'असली खुशी' घर और परिवार में ही है।
सपनों का घर/वाहन: अगर आप कार, बाइक या नया घर लेने का प्लान बना रहे थे, तो ग्रह आपके साथ हैं। आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए नया फर्नीचर या डेकोरेशन का सामान भी खरीद सकते हैं।
पारिवारिक सुख: घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। माँ के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और उनकी सेहत में अगर कोई परेशानी थी, तो वह दूर होगी।
ऑफिस में रुतबा: काम के बोझ के बीच भी आपकी क्रिएटिविटी अलग से चमकेगी। बॉस और सहकर्मी आपकी तारीफ करेंगे, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी।
शांति: इस समय आप भागदौड़ के बजाय शांति और लग्जरी को ज्यादा पसंद करेंगे।
 
एक छोटा सा सुझाव: शुक्र ग्रह 'सुख' का कारक है, इसलिए इन सभी राशियों के लिए यह समय अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर और शानदार बनाने का है।
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