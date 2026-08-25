सूर्य की राशि में बुध का गोचर, इन राशियों के जीवन में आ सकता है बड़ा बदलाव

ज्योतिषीय गणनाओं की दुनिया में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। नवग्रहों में बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक 'बुध देव' 22 अगस्त 2026 की शाम 7:24 बजे सूर्य की स्वराशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि को नेतृत्व, तेज, आत्मविश्वास और मान-सम्मान की राशि माना जाता है। ऐसे में बुध का यह गोचर बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों के इस राजकुमार का सिंह राशि में आगमन यूं तो हर व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा, लेकिन 5 विशेष राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इनके जीवन में आर्थिक मजबूती के साथ-साथ करियर में बड़ी छलांग लगाने के योग बन रहे हैं।

1. मेष राशि: तरक्की और नए अवसरों की दस्तक

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह बदलाव भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा। यदि आप लंबे समय से करियर में किसी बड़े मौके की तलाश में थे, तो अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, वहीं व्यापारियों को नए सौदों से बड़ा मुनाफा होगा। आपकी आय के एक से अधिक साधन बनेंगे, जिससे आपकी जमा पूंजी में इजाफा होगा। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा।

2. मिथुन राशि: वाणी का जादू और सफलता का योग

बुध के इस गोचर से मिथुन राशि वालों की बौद्धिक क्षमता और बातचीत की शैली में एक अलग ही निखार देखने को मिलेगा। आपकी बातों का असर लोगों पर गहरा पड़ेगा, जिससे आप अपने रुके हुए काम चुटकी बजाते ही पूरे करवा लेंगे। दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

3. सिंह राशि: आत्मविश्वास की नई उड़ान और पद-प्रतिष्ठा

चूंकि बुध का यह गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, इसलिए इसका सबसे प्रत्यक्ष और सकारात्मक प्रभाव आप पर ही दिखाई देगा। आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और नेतृत्व का गुण जागेगा। लोग आपकी बात सुनने और मानने के लिए बाध्य होंगे। नौकरी में प्रमोशन की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप अपना कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय बिल्कुल सही है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी।

4. तुला राशि: अचानक धन लाभ और अटके कामों में तेजी

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आ रहा है। आपके लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कोई योजना महीनों से ठप पड़ी थी, तो उसमें अचानक गति आ जाएगी। व्यापार में किए गए पुराने निवेश अब आपको उम्मीद से बढ़कर रिटर्न देने लगेंगे। यह समय आपकी आर्थिक स्थिति को एक झटके में मजबूत कर सकता है।

5. धनु राशि: किस्मत का मिलेगा भरपूर साथ

धनु राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन भाग्य को चमकाने वाला रहेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और दूरदर्शी सोच के बल पर आप अपनी योजनाओं को सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। रचनात्मक और रणनीतिक कार्यों से जुड़े लोगों को इस दौरान विशेष मान-सम्मान और पुरस्कार मिल सकता है। नौकरी हो या व्यवसाय, हर कदम पर किस्मत आपके साथ खड़ी नजर आएगी, जिससे आपकी साख और पद दोनों में वृद्धि होगी।