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- जब बुध चलेंगे उल्टी चाल: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन
- वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
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- Vakri Budh 2026: बुध की वक्री चाल से बदलेगी 12 राशियों की किस्मत, जानें आपका हाल
आज से भद्र राजयोग शुरू, 5 राशियों के लिए कर्म और भाग्य के फल मिलने का खुलेगा ताला
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई को बुध ग्रह ने खुद की राशि मिथुन में प्रवेश किया है जहां पर वे 5 अगस्त 2026 रहने वाले हैं। जब बुध खुद की राशि में गोचर करते हैं तो भद्र नामक राजयोग बननता है। इससे बुद्धि, चतुराई, तर्क और वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है। कौशल, लेखन, गणित, कारोबार और सलाहकर के क्षेत्र में सफल रहता है। आइए जानते हैं कि बुध का यह पावरफुल गोचर किन 5 राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है।
1. वृषभ राशि (Taurus)
यह गोचर आपकी राशि के द्वितीय यानी धन और वाणी के भाव में होने जा रहा है। इसके प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आपको उत्तम भोजन, आभूषण व भौतिक सुख-साधनों का पूरा आनंद मिलेगा। आपकी संचार शैली इतनी प्रभावशाली रहेगी कि आप अपनी बातों से लोगों को आकर्षित करने में सफल रहेंगे। इस अवधि में बुध देव वक्री स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण कार्यों में थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। हालांकि, धैर्य बनाए रखें, भाग्य आपके साथ है।
2. सिंह राशि (Leo)
आपकी राशि के एकादश यानी लाभ भाव में यह गोचर होने जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। व्यापार में बड़े मुनाफे के योग बन रहे हैं और नौकरीपेशा जातकों को मनचाही सफलता हासिल होगी। इस दौरान आपको मित्रों और भाइयों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई रुके हुए काम गति पकड़ेंगे।
3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
यह गोचर आपकी राशि के अष्टम भाव में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अष्टम भाव का यह गोचर आपके लिए कई सुखद आश्चर्य लेकर आ सकता है। आपको पैतृक संपत्ति या किसी गुप्त मार्ग से अचानक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है, जिससे समाज में आपका रूतबा बढ़ेगा। इस समय कुंडली में शनि और मंगल का भी प्रभाव रहेगा। इसलिए अपने क्रोध और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। किसी से भी कटु वचन बोलने से बचें।
4. मकर राशि (Capricorn)
आपकी राशि के छठे यानी शत्रु व रोग भाव में यह गोचर होने जा रहा है। यदि आप लेखन, कला, साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपको बड़ी ख्याति दिलाएगा। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। इसके अलावा, यदि आप लंबे समय से किसी कर्ज या लोन की वजह से परेशान थे, तो इस अवधि में आपको उससे मुक्ति मिल सकती है।
5. मीन राशि (Pisces)
यह गोचर आपकी राशि के चतुर्थ यानी सुख और माता के भाव में होने जा रहा है। इसके प्रभाव से आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली और शांति का वातावरण रहेगा। आपको माता जी का पूरा स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे और समाज के प्रभावशाली व रसूखदार लोगों के साथ आपके संपर्क मजबूत होंगे।
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
राहु का मंगल के नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को अचानक से मिलेगा धन, जल्दी से करें 2 उपाय
30 जून को राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में स्पष्ट गोचर हो गया है और अब राहु यहीं पर 15 नवंबर 2027 तक रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम के कारक हैं। राहु के किसी भी प्रकार से मंगल से संयोग अंगारक, विस्फोटक और ऊर्जावान योग बनता है। आइए जानते हैं कि राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में यह गोचर कौनसी 5 राशियों को लाभ देगा।
सिंह राशि में केतु-शुक्र का दुर्लभ योग, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
छाया ग्रह केतु ने 18 मई 2025 को सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश किया था, जहाँ वे 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगे। अब 4 जुलाई 2026 को भौतिक सुख और ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र ग्रह ने भी इसी राशि में प्रवेश कर लिया है। सिंह राशि में इन दोनों ग्रहों के मिलन से एक दुर्लभ 'शुक्र-केतु युति' का निर्माण हुआ है। यह अद्भुत संयोग अगले 27 दिनों तक यानी 1 अगस्त 2026 तक बना रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र और केतु की यह जुगलबंदी निम्नलिखित 4 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने जा रही है।
कब है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व?
Hindu Festival July 2026: धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतला माता की पूजा से घर में सुख-शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। इस दिन स्वच्छता, सात्विकता और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा कर माता से परिवार की सुख-समृद्धि, निरोगी जीवन और संकटों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं।
योगिनी एकादशी व्रत रखने का महत्व और कथा
Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की 5 खास बातें और महत्व
Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि को तांत्रिक साधना, शक्ति उपासना और गुप्त मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर साधक आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करते हैं। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा प्रमुख होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की साधना विशेष फलदायी मानी जाती है।